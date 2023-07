Succession, Emmy Ödülleri'ne 27 dalda aday olarak tarihe geçti

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenecek Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı. HBO imzalı Succession dizisi 27 adaylıkla adından söz ettirirken The Last of Us ve The White Lotus en çok adaylık kazanan diğer yapımlar oldu.

Succession dizisinin yıldızları Brian Cox, Kieran Culkin ve Jeremy Strong En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi. Emmy tarihinde ilk kez aynı diziden üç oyuncu aynı kategoride aday gösterildi.

**En çok adaylık kazanan yapımlar şöyle:

Succession– 27

The Last Of Us–24

The White Lotus–23

Ted Lasso–21

The Marvelous Mrs. Maisel–14

The Bear–13

BEEF–13

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story–13

Wednesday–12

Barry–11

Only Murders In The Building–11

SUCCESSION KONUSU NEDİR?

Succession, zengin ve güçlü bir ailenin iç yüzünü ele alan bir drama dizisidir. Logan Roy adlı bir medya imparatoru ve ailesi, şirketlerinin yönetimi ve gücü üzerinde kontrol için kendi aralarında rekabet ederler. Ancak, bu rekabetin sonucunda aile üyeleri, birbirlerine ihanet eder ve sırlar ortaya çıkar.