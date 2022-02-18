Sudan tasarruf etmek istedi! İç çamaşırı giymeyi bıraktı, yöntemi sosyal medyada viral oldu

İngiltere’de yaşayan koşucu Stella Sutcliffe, son dönemde aldığı bir kararla eleştirilerin odağı haline geldi. Sudan tasarruf etmek istediğini dile getiren Sutcliffe, iç çamaşırı giymeyi bıraktığını söyledi. Toplumsal normlar içinde geleneksel kıyafetlere uyum sağlamak istemediğini söyleyen Sutcliffe, cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak için bu kararı aldığını dile getirdi.

“SAYILARI ARTINCA KENDİMİ RAHATSIZ HİSSETTİM”

Koşu antremanlarının sayısının artması üzerine yeni bir kararla tasarruf sağlamaya çalıştığını söyleyen Sutcliffe, “Koşu taytları ve pantolonları dar, bu yüzden görünür külot çizgilerinden (VPL'ler) nefret ettiğim için tanga giymeyi denedim. Ama haftada dört kez koşmaya çıkmak, sadece ekstra yıkama yapmaktı.Sayıları artınca kendimi rahatsız hissettim. Ben de sudan tasarruf etmek için iş çamaşırı giymeyi bıraktım ve şu anda mutluyum” dedi.

“İNSANLARIN BAKIŞINDAN UTANMIYORUM”

İç çamaşırı kullanmadan dar kıyfetler giymenin toplumsal olarak önyargılı bir şekilde tepki aldığından söz eden Sutcliffe, “İnsanların bakışlarına rağmen dar kıyafetler giymekten utanmıyorum” ifadelerini kullandı. Açıklamasının sonrasında sosyal medya kullanıcıları Sutcliffe’in toplumsal kuralları ihlal ettiğini söyleyerek eleştirilerini iletti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu durumun saygısızlık olduğunu söyledi.



