Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ünlü vücut geliştirmeci Yuri Tolochko, kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi! Ağızları açık bıraktı

Ünlü vücut geliştirmeci Yuri Tolochko, kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi! Ağızları açık bıraktı

18.02.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Dating Show programına katılarak sunucular Pete Wicks ve Cici Coleman’ın sorularını yanıtlayan 37 yaşındaki Kazakistanlı vücut geliştirmeci Yuti Tolochko, 2022 yılında cinsel ilişkilerini genişletmek istediğini söyledi. Daha önce şişme bebekle evlenen ve bir kül tablasına aşık olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Tolochko, şimdi ise kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi.

Ünlü vücut geliştirmeci Yuri Tolochko, kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi! Ağızları açık bıraktı

Kazakistanlı bir vücut geliştirmeci olan Yuri Tolochko, aşk hayatında yaşadıklarıyla dünya gündeminde yerini almayı başarmıştı. Daha öncesinde bir şişme bebekle evlenen ve bebeğininin 1 ay dolmadan tamir edilemez bir şekilde kırıldığından söz eden Tolochko, aradığı aşkı ise spor salonunda karşılaştığı bir kül tablasında bulduğunu söylemişti. 2022 yılı için bir değişiklik aradığından söz eden Tolochko, kendisiyle cinsel ilişkiye girmenin yollarını araştırdığını söyleyerek sosyal medyada gündem yarattı.

Şişme bebeğinden boşandıktan sonra aşkı yeniden buldu! Kendisini eleştirenlere sert cevap verdiŞişme bebeğinden boşandıktan sonra aşkı yeniden buldu! Kendisini eleştirenlere sert cevap verdi

“KENDİMİ ÇOK SEVİYORUM”

1

The Dating Show programına katılarak cinsel hayatı üzerine itiraflarda bulunan Tolochko, yeni yılla birlikte ilişkilerini genişletmek istediğini söyledi. Tolochko, “Yeni cinsellik deneyimleri yaşamak istiyorum. Kendimle cinsel ilişkiye girme fikrinden çok mutlu oluyorum. Bunun yollarını araştırma başladım” dedi.

Kendisini panseksüel olarak tanımlayan Tolochko, “Bir karaktere, bir görüntüye, bir ruha ya da sadece bir kişiye aşık olabilirim. O an gördüklerimi ve hissettiklerimi size anlatmam mümkün değil. Kendimi çok seviyorum ve bu yüzden daha yakın olmak istiyorum” diye konuştu.

Şehrin ortasında akılalmaz görüntü! Çevredekilere aldırış etmeden süs havuzunda cinsel ilişkiye girdilerŞehrin ortasında akılalmaz görüntü! Çevredekilere aldırış etmeden süs havuzunda cinsel ilişkiye girdiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattıDünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattı
Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”
Sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadıSevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Polisleri kandırmak istediler! Peçe ve başörtüsü çıkınca...

Polisleri kandırmak istediler! Peçe ve başörtüsü çıkınca...

Tarkan Geççek şarkısı sözleri nelerdir?

Tarkan Geççek şarkısı sözleri nelerdir?

Canlı yayında frikik! Göğüsleri açıldı, duruma aldırmadı

Canlı yayında frikik! Göğüsleri açıldı, duruma aldırmadı

37 senelik yaş farkı var! Yıllar önceki fotoğrafları şaşırttı

37 senelik yaş farkı var! Yıllar önceki fotoğrafları şaşırttı

İlginizi Çekebilir

'Aşk yok' demişti! Sarmaş dolaş yakalanınca...

'Aşk yok' demişti! Sarmaş dolaş yakalanınca...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Mini şortla yatak pozuna bomba yorum! "Koğuş..."

Mini şortla yatak pozuna bomba yorum! "Koğuş..."

Başörtüsü isyanı! "Müslümanların..."

Başörtüsü isyanı! "Müslümanların..."

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.