Ünlü vücut geliştirmeci Yuri Tolochko, kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi! Ağızları açık bıraktı

Kazakistanlı bir vücut geliştirmeci olan Yuri Tolochko, aşk hayatında yaşadıklarıyla dünya gündeminde yerini almayı başarmıştı. Daha öncesinde bir şişme bebekle evlenen ve bebeğininin 1 ay dolmadan tamir edilemez bir şekilde kırıldığından söz eden Tolochko, aradığı aşkı ise spor salonunda karşılaştığı bir kül tablasında bulduğunu söylemişti. 2022 yılı için bir değişiklik aradığından söz eden Tolochko, kendisiyle cinsel ilişkiye girmenin yollarını araştırdığını söyleyerek sosyal medyada gündem yarattı.

“KENDİMİ ÇOK SEVİYORUM”

The Dating Show programına katılarak cinsel hayatı üzerine itiraflarda bulunan Tolochko, yeni yılla birlikte ilişkilerini genişletmek istediğini söyledi. Tolochko, “Yeni cinsellik deneyimleri yaşamak istiyorum. Kendimle cinsel ilişkiye girme fikrinden çok mutlu oluyorum. Bunun yollarını araştırma başladım” dedi.

Kendisini panseksüel olarak tanımlayan Tolochko, “Bir karaktere, bir görüntüye, bir ruha ya da sadece bir kişiye aşık olabilirim. O an gördüklerimi ve hissettiklerimi size anlatmam mümkün değil. Kendimi çok seviyorum ve bu yüzden daha yakın olmak istiyorum” diye konuştu.



