“Dünyanın en seksi büyükannesi” lakabıyla tanınan Gina Stewart, gençlik sırrını paylaştı! “Tamamen çıplak uyuyorum”

Avustralya’da yaşayan 52 yaşındaki 4 çocuk annesi ve 1 torunu büyükannesi olarak Gina Stewart, ülkesinin en seksi 10 kadını arasına girmeyi başardı. Yaşıtlarının aksine kendisine bakım yapmayı sevdiğini dile getiren Stewart, binlerce sosyal medya takipçisine sağlık ve zindelik ipuçları veriyor. Dünyanın en seksi büyükannesi lakabına kavuşan Stewart, insanlara daha iyi cinsel performans ve yaşlanmayı geciktirici bir destek olarak tamamen çıplak uyumayı tavsiye etti.

“HEM FİZİKSEL HEM DE PSİKOLOJİK SAĞLIK”

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda yaşlanma karşıtı bazı tavsiyeler veren Stewart, “Tamamen çıplak uyumak uzun süre daha genç ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir. Uyku ve sağlık birbirini takip eden en önemli detaylardır. Akıllı uyumanın metabolik etkilerine ek olarak kıyafetlerinizi çıkarmak kan dolaşımını iyileştirir. Bu da kalbiniz ve kaslarınız için oldukça sağlıklı bir ortam hazırlar. Hoşunuza gidecek kaliteli uyku, her ikisi de yaşlanma karşıtı faydaları olan büyüme hormonu ve melatonin salınımını da artırır.” dedi.

Güzelliğinin ve genç görüntüsünün sırrı olarak çıplak uyumayı öneren Stewart, “Hem fiziksel hem de psikolojik sağlığım için bu detayı atlamıyorum. Büyüme hormonunun doğru bir şekilde salgılanması güçlü tırnaklar ve lekesiz sağlıklı bir cilde işaret eder. çıplak uyumak daha iyi uykuyu teşvik eder ve buna karşılık stresinizi yatıştırır, sizi fazla düşünmeye ve endişe duymaya daha az eğilimli hale getirir ve büyük olasılıkla zihinsel sağlığınızı iyileştirebilir. Her zaman çıplak uyumayı seçmemin nedenlerinden biri budur” diye konuştu.



