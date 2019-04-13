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Sudanlılar darbe liderinin görevi bırakmasını kutluyor

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DÜNYA  | 13.04.2019 03:56 | Son Güncelleme

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf'ın görevi bırakma kararı coşkuyla karşılandı.

Sudanlılar darbe liderinin görevi bırakmasını kutluyor

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf'ın Askeri Geçiş Konseyi Başkanlığı'ndan ayrıldığını açıklaması sokaklarda büyük sevinç gösterilerine neden oldu.

KONVOYLAR OLUŞTURULDU, KUTLAMALAR YAPILDI

Bin Avf'ın devlet televizyonunda görevi bıraktığını açıklamasının ardından başkent Hartum ve ülkenin birçok kentinde uzun araç konvoyları oluştu, sokaklarda yoğun katılımlı kutlamalar yapıldı.

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GÖREVİ BIRAKTI

Bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını açıklamıştı.

Devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında Bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanlığı'nı bıraktığını, Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı yerine seçtiğini, konseyin başkan yardımcısı Kemal Abdulmaruf'un ise görevinden alındığını bildirmişti.

Sudan'da askeri darbenin ardından geçiş konseyinin sokağa çıkma yasağına rağmen dün binlerce gösterici sokakları doldurmuştu.

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"SOKAKLARI TERK ETMEYECEĞİZ"

Başkentteki Genelkurmay karargahı başta olmak üzere ana caddelerle toplanan binlerce Sudanlı, Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad Bin Avf ve Ömer el-Beşir rejimine ait isimlerin istifasını ve sivil geçiş hükümeti kurulmasını istemişti.

Muhalif Sudan Meslek Odaları'ndan (SPA) yapılan yazılı açıklamada, "Rejim tam olarak yıkılmadan ve yönetim sivil geçiş hükümetine devredilmeden bir adım dahi geri dönmek yok. Şehitlerimizin hakkı alınıncaya dek sokakları terk etmeyeceğiz." ifadeleri kullanılmıştı.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sudan darbe lideri istifa kutlama

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