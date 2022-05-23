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Suikast korkuları arttı! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla her öğününü tattırıyor

23.05.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus ordusunun Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine dünya basının gözü kulağı Putin’e çevrildi. Dünya basınında Vladimir Putin’in hem fiziksel hem de psikolojik sağlığına yönelik haberler yer almaya başladı. İngiliz basınında son olarak Rus liderin suikast korkusu nedeniyle bir yeraltı sığınağında yaşadığı ve her öğününü zehirlenme şüphesiyle tattırdığı iddia edildi.

Suikast korkuları arttı! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla her öğününü tattırıyor

Eski KGB ajanı olan Rus lider Vladimir Putin’in Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan sonra paranoyalarının arttığı iddia edildi. Putin’in sağlığının her geçen gün kötüleştiğine yönelik iddiaların gündeme gelmesinden sonra Rus liderin kanser olduğunu öne sürülmüştü. Kremlin’in suikaste yönelik raporlarını Putin’e iletmesi üzerine Rus lider güvenlik önlemlerini arttırdı. Yakın çevresinde güvenli isimleri değiştiren Putin’in yiyeceklerinin zehirli olabileceğinden şüphelenerek önden test ettirdiği ve sabahları yüzme havuzuna girmeden önce suyun kimyasal seviyesini ölçtürttüğü öne sürüldü.

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ÖZEL ELDİVENLER SİPARİŞ ETTİRDİ

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Her öğünden önce özel bir personeli yemeklerinin tadına bakması için görevlendiren ve yüzme havuzunun suyunun kimyasal seviyesini her daim takip ettiren Putin, derisinin ölümcül maddelerle temas etmesinden endişeleniyor. Rus lider, aldığı güvenlik önlemlerini özel eldivenler sipariş ederek üst seviyelere çıkarttı.

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Vladimir Putin
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