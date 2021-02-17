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Suikastlar ve gıda zehirlenmeleri! Roma imparatorlarının herkesi şaşkına çeviren ölümleri

Seray Üstün Seray Üstün 17.02.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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Suikastlar ve gıda zehirlenmeleri! Roma imparatorlarının herkesi şaşkına çeviren ölümleri

Roma İmpatorluğu dönemi tarihe damga vuran bir zaman dilimidir. Tarihin en büyük imparatorluklarından biri olan Roma imparatorluğu, yaklaşık 500 yıl boyunca Akdeniz havzası ve çevresinde hüküm sürdü. Bu uzun süre boyunca 82 imparator dünya medeniyetine katkı sağlayacak sayısız icraatlar yaptı. Ancak Roma, imparator olmak için oldukça tehlikeli bir yerdi. Sizler için Roma imparatorlarının beklenmedik ve esrarengiz ölümlerini araştırdık.

Roma İmpatarluğu tarihin en köklü devletlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. mparatorların yaşlılıktan ölmesi çok nadirdi. Julius Caesar’ın M.Ö. 44’de öldürülmesiyle başlayan süreçte neredeyse bütün imparatorlar suikaste uğramıştı. Bu imparatorlardan bir kısmı tuhaf ölüm hikayeleriyle popüler kültürde yer edindi. İşte Roma imparatorlarının ölümü ve hikayeleri...

COMMODUS (161-192)

commodus

161 yılında Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un oğlu olarak dünyaya gelen Commodus, gladyatör savaşlarına olan hayranlığıyla biliniyor. Arenada galdyatör kıyafetleri giyerek savaşan Commodus cesaretiyle birçok efsaneye de konu olmayı başardı. Efsaneler Commodus çoğunlukla Herkül’e benzetiliyordu. Bu imparator tıpkı Herkül gibi aslan postu giyer ve elinde bir asa ile dolaşırdı. Commodus kendini adeta Herkül’ün reenkarnasyonu olarak görüyordu. Arenada vahşi hayvanlarla savaşan Commodus, Herkül heykelleri yaptırıyor ve fiziksel cesaretini daima ön plana çıkarıyordu. İnsan öldürmeyi hayatın bir parçası olarak gören imparator, kendisi için öldürülecekler listesi hazırlamıştı. Listenin haberini alan yakınları imparatora hemen bir suikast planı hazırladı. Commodus’un antrenörü Narcissus, imparator hamamdayken onu boğarak öldürdü.

JULIANUS APOSTATA (331-363)

JULIANUS APOSTATA

Konstantin soyundan gelen Julianus, Roma İmpatorluğu’nun son pagan lideri olarak biliniyordu. Çıkarttığı yasalarda genellikle zengin Hristiyan kesimi hedef alıyor ve kendi inanışından olmayan aristokları ülke yönetiminden uzaklaştırıyordu. Bu anlayışı ile ülke genelinde birçok düşman kazandı. 362 yılına gelindiğinde din ve inanç özgürlüğünü garanti altına alan bir ferman çıkardı. Ancak hırçın politikaları nedeniyle pek çok insan onun ölmesini istiyordu. İmparator, 363 yılında Sasani ordusuyla yapılan bir savaş sırasında mızrakla yaralandı. İddialara göre onu kendi ordusundaki Hıristiyan bir asker yaralamıştı. Bergamalı doktoru, Julianus’un yarasını dikerken enfekte olan bölgeye şarap dökmüştü. Tarihçilerin iddiasına göre doktor, Julianus’un hızlı bir şekilde ölmesini istiyordu. Gerçekten de ölümcül olmayan bir yara, yanlış tedavi nedeniyle Julianus’un hayatına mal olmuştu. Günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde bulunan haçsız lahdin Julianus’a ait olduğu iddia ediliyor.

CLAUDIUS (M.Ö 10-54)

CLAUDIUS

Claudius doğduğu günden beri hastalıklarla boğuşuyordu. İddialara göre bu imparator çocuk felci geçirmişti. Bu hasta çocuğun imparator olabileceğine hiç kimse ihtimal vermiyordu. Kendisinden önceki varisin ölmesiyle bir anda tahta geçti. Saltanatı döneminde pek çok başarıya imza atan Claudius, hastalıklarıyla mücadele etse de ölüm sebebi bunlar değildi. Claudius, hırslı sevgilisi Agrippina tarafından zehirlenerek öldürülmüştü.

CARACALLA (186-217)

CARACALLA

Gerçek ismi Lucius Septimius Bassianus olan Caracalla, Roma’nın en acımasız imparatorlarından biri olarak biliniyordu. Caracalla, öz kardeşi dahil, saltanatı boyunca 20.000’den fazla insanı katletmişti. Ordu mensupları dışında kalan herkese zulmediyordu. Askerlerini ise hediyelere boğuyor ve sürekli maaşlarına zam yapıyordu. Kısa bir sürede zalim bir diktatör olan imparatoru, ironik bir şekilde kendi askeri öldürdü. Tarihçilere göre imparatorluk subayı Julius Martialis isimli bir asker, terfi alamadığı için Caracalla’ya çok kızgındı. İmparatoru savunmasız bir anında yakalayan Martialis, tek bir kılıç darbesiyle Caracalla’nın hayatına son vermişti. Böylece Caracalla’da suikaste uğrayan Roma imparatorları arasına girdi.

ANTONINUS PIUS (86-61)

,ANTONINUS PIUS

Antoninus’un hayatına dair tarihsel kaynaklarda veri bulunmuyordu. 161 yılında Etruria’da kendisi adına düzenlenen bir ziyafette zehirlenerek hayatını kaybetti. Tarihsel kaynaklarda imparatorun o gün aşırı miktarda peynir yediği ve tüm geceyi kusarak geçirdiği belirtiliyor.

VALERIANUS (200-260)

VALERIANUS

253-260 yılları arasında Roma imparatoru olan Valerianus, Roma tahtından hak iddia eden diğer kişilerin aksine soylu bir aileden geliyordu. 259 yılında hıyarcıklı veba salgını, Roma ordusunu tam anlamıyla yok etti. Bu aşamadan sonra Sasani İmparatorluğu ile anlaşma yolları arayan Valerianus, kısa bir sürede Sasani hükümdarı I. Şâpûr’e esir düştü. I. Şâpûr, Roma imparatorunu kişisel hizmetçisi yapmış, atına binmek için dahi Valerianus’u tabure olarak kullanmıştı. Valerianus, bir süre eziyet gördükten sonra derisi yüzülerek öldürüldü.

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