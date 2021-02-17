Suikastlar ve gıda zehirlenmeleri! Roma imparatorlarının herkesi şaşkına çeviren ölümleri

Roma İmpatarluğu tarihin en köklü devletlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. mparatorların yaşlılıktan ölmesi çok nadirdi. Julius Caesar’ın M.Ö. 44’de öldürülmesiyle başlayan süreçte neredeyse bütün imparatorlar suikaste uğramıştı. Bu imparatorlardan bir kısmı tuhaf ölüm hikayeleriyle popüler kültürde yer edindi. İşte Roma imparatorlarının ölümü ve hikayeleri... COMMODUS (161-192) 161 yılında Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un oğlu olarak dünyaya gelen Commodus, gladyatör savaşlarına olan hayranlığıyla biliniyor. Arenada galdyatör kıyafetleri giyerek savaşan Commodus cesaretiyle birçok efsaneye de konu olmayı başardı. Efsaneler Commodus çoğunlukla Herkül’e benzetiliyordu. Bu imparator tıpkı Herkül gibi aslan postu giyer ve elinde bir asa ile dolaşırdı. Commodus kendini adeta Herkül’ün reenkarnasyonu olarak görüyordu. Arenada vahşi hayvanlarla savaşan Commodus, Herkül heykelleri yaptırıyor ve fiziksel cesaretini daima ön plana çıkarıyordu. İnsan öldürmeyi hayatın bir parçası olarak gören imparator, kendisi için öldürülecekler listesi hazırlamıştı. Listenin haberini alan yakınları imparatora hemen bir suikast planı hazırladı. Commodus’un antrenörü Narcissus, imparator hamamdayken onu boğarak öldürdü.

JULIANUS APOSTATA (331-363) Konstantin soyundan gelen Julianus, Roma İmpatorluğu’nun son pagan lideri olarak biliniyordu. Çıkarttığı yasalarda genellikle zengin Hristiyan kesimi hedef alıyor ve kendi inanışından olmayan aristokları ülke yönetiminden uzaklaştırıyordu. Bu anlayışı ile ülke genelinde birçok düşman kazandı. 362 yılına gelindiğinde din ve inanç özgürlüğünü garanti altına alan bir ferman çıkardı. Ancak hırçın politikaları nedeniyle pek çok insan onun ölmesini istiyordu. İmparator, 363 yılında Sasani ordusuyla yapılan bir savaş sırasında mızrakla yaralandı. İddialara göre onu kendi ordusundaki Hıristiyan bir asker yaralamıştı. Bergamalı doktoru, Julianus’un yarasını dikerken enfekte olan bölgeye şarap dökmüştü. Tarihçilerin iddiasına göre doktor, Julianus’un hızlı bir şekilde ölmesini istiyordu. Gerçekten de ölümcül olmayan bir yara, yanlış tedavi nedeniyle Julianus’un hayatına mal olmuştu. Günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde bulunan haçsız lahdin Julianus’a ait olduğu iddia ediliyor. CLAUDIUS (M.Ö 10-54) Claudius doğduğu günden beri hastalıklarla boğuşuyordu. İddialara göre bu imparator çocuk felci geçirmişti. Bu hasta çocuğun imparator olabileceğine hiç kimse ihtimal vermiyordu. Kendisinden önceki varisin ölmesiyle bir anda tahta geçti. Saltanatı döneminde pek çok başarıya imza atan Claudius, hastalıklarıyla mücadele etse de ölüm sebebi bunlar değildi. Claudius, hırslı sevgilisi Agrippina tarafından zehirlenerek öldürülmüştü.