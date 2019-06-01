MAGAZİN

Şükran Ovalı'dan aylar sonra gelen selfie

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.06.2019 10:07 | Son Güncelleme

Oyuncu Şükran Ovalı sosyal medya hesabından eşi Caner Erkin ile kafa kafaya çekilmiş bir selfiesini paylaştı.

Şükran Ovalı'dan aylar sonra gelen selfie

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında olan Şükran Ovalı ve Caner Erkin her ne kadar gece hayatında görünmeseler de ilişkilerini mutlu bir şekilde sürdürüyor. Evliliklerini bir bebekle taçlandıran çiftten uzunca bir aradan sonra başbaşa çekilmiş bir selfie geldi.

Son olarak geride bıraktığımız ocak ayında eşiyle birlikte çekilmiş bir karesini paylaşan Ovalı, geride bıraktığımız akşam da benzer bir paylaşıma imza attı. Paylaşımına ‘Aşk’ notunu düşen ve bir de kalp emojisi koyan Ovalı’nın bu karesi 20 bine yakın beğeni kazandı.

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