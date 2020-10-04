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  4. Şükran Ovalı’dan eşi Caner Erkin’e romantik jest!

Şükran Ovalı’dan eşi Caner Erkin’e romantik jest!

04.10.2020 15:36 | Son Güncelleme:
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Şükran Ovalı’dan eşi Caner Erkin’e romantik jest!

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin’in doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan çiftin aşk dolu paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu Caner Erkin çifti 2017 yılının Ocak ayında İtalya’da gerçekleşen sade bir nikah töreniyle dünya evine girmişti. Roma’da mutluluğa evet diyen ikilinin 2018 yılında kızları Mihran Ela doğmuştu. Sanat dünyasının parmakla gösterilen örnek evlilikler arasında yer almayı başaran Şükran Ovalı ve Caner Erkin çiftinden romantik bir paylaşım daha geldi. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta göstermeyi başaran ikiliden Şükran Ovalı eşi Caner Erkin’in doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.

‘SENİNLE HER ŞEYE VARIM BEN’

şükran ovalı

Eşinin 33. yaş gününü sosyal medya hesabından kutlayan güzel oyuncunun aşk dolu satırları takipçilerinden tam not aldı. Eşi Caner Erkin’le çekilen bir fotoğrafını paylaşan başarılı yıldız gönderisine, “Seninle her şeye varım ben. İyi ki doğdun sevgilim. O güzel kalbinden geçen her şey olsun. Bir ömre beraber sığalım. Seni çok çok çok seviyorum aşkım” notunu ekledi.

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