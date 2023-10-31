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Şükran Ovalı iddialı pozlarıyla dikkat çekti! Eşi Caner Erkin'den yorum gecikmedi

31.10.2023 08:56 | Son Güncelleme:
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En son Yargı dizisinde Savcı Derya rolüne hayat veren Şükran Ovalı sosyal medya hesabından peş peşe pozlarını paylaştı. İddialı derin sırt dekolteli elbisesiyle dikkat çeken Ovalı’ya adeta yorum ve beğeni yağdı.

Şükran Ovalı iddialı pozlarıyla dikkat çekti! Eşi Caner Erkin'den yorum gecikmedi

Menajerimi Ara, Bez Bebek, Leyla ile Mecnun, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan Şükran Ovalı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu iddialı pozlarıyla adeta büyüledi.

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Yargı dizisinde hayat verdiği Savcı Derya karakteri ile büyük beğeni toplayan Şükran Ovalı siyah elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Ovalı siyah kalp emojisi ile pozlarını paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi.

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Eşi Caner Erkin de yorum yapanlar arasında yer aldı. Erkin “Aşksın be aşk” yorumunda bulundu.

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38 yaşındaki güzel oyuncu Caner Erkin ile Roma'da 2 Ocak 2017 tarihinde evlendi. Çiftin bir kızları bulunuyor.

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