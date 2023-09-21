Şükran Ovalı ile Caner Erkin’in kızları büyüdü! Mihran Ela’yı görenler aynı şeyi söyledi! 'Annesinin kopyası'

Uzun bir aradan sonra Yargı dizisi ile ekranlara dönen Şükran Ovalı Savcı Derya karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Yeni sezonda dizide yer almayan güzel oyuncu şimdilerde eşi ve kızıyla bol bol vakit geçiriyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından zaman zaman eşi ve kızıyla paylaşımlar yapıyor. Mutlu evliliğiyle takdir toplayan Ovalı'nın kızı Mihran Ela geçtiğimiz ay 5 yaşına bastı.

Şükran Ovalı ile Caner Erkin’in kızları Mihran Ela’yı görenler çok şaşırıyor. Herkesin annesine benzettiği Mihran Ela babasına düşkünlüğüyle biliniyor.

Mihran Ela'yı gören herkes 'Annesinin kopyası', 'Tıpkı annesi', 'Annesine ne kadar benziyor' gibi yorumlar yapıyor.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı, 2017'de İtalya'da evlenmişti. İkili, kızları Mihran Ela'yı 2018 yılında kucaklarına almıştı.



