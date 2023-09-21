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Şükran Ovalı ile Caner Erkin’in kızları büyüdü! Mihran Ela’yı görenler aynı şeyi söyledi! 'Annesinin kopyası'

21.09.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı'nın kızları Mihran Ela büyüdü. Son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren güzel oyuncu sosyal medya hesabından zaman zaman eşi ve kızıyla paylaşımlar yapıyor. Şükran Ovalı'nın kızını gören herkes 'Aynı annesi', 'Annesinin kopyası' diyor.

Uzun bir aradan sonra Yargı dizisi ile ekranlara dönen Şükran Ovalı Savcı Derya karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Yeni sezonda dizide yer almayan güzel oyuncu şimdilerde eşi ve kızıyla bol bol vakit geçiriyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından zaman zaman eşi ve kızıyla paylaşımlar yapıyor. Mutlu evliliğiyle takdir toplayan Ovalı'nın kızı Mihran Ela geçtiğimiz ay 5 yaşına bastı.

Mihran Ela aile

Şükran Ovalı ile Caner Erkin’in kızları Mihran Ela’yı görenler çok şaşırıyor. Herkesin annesine benzettiği Mihran Ela babasına düşkünlüğüyle biliniyor.

Mihran Ela ANNESİ 2

Mihran Ela'yı gören herkes 'Annesinin kopyası', 'Tıpkı annesi', 'Annesine ne kadar benziyor' gibi yorumlar yapıyor.

Mihran Ela BABASI

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı, 2017'de İtalya'da evlenmişti. İkili, kızları Mihran Ela'yı 2018 yılında kucaklarına almıştı.

CANER ŞÜKRAN


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