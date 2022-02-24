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Şükran Ovalı'nın üvey kardeşinden bomba iddialar! "Anneme bakmıyor"

24.02.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı'nın oyuncu kadrosuna katılan Şükran Ovalı hakkında üvey kardeşi bomba iddialarda bulundu. Kardeş Deniz Sağdıç, "Şükran annemle ilgilenmiyor ve ona bakmıyor. Annemin gözü açık gidecek" dedi.

Şükran Ovalı'nın üvey kardeşinden bomba iddialar! "Anneme bakmıyor"

Yargı ile ekrana dönen Şükran Ovalı'nın yıllardır ailesiyle görüşmediği iddia edildi. Söylemezsem Olmaz'ın ulaştığı Deniz Sağdıç, üvey kardeşi Şükran Ovalı'nın yıllardır annesini ihmal ettiğini hatta hiç aramadığını söyledi.

Telefonla canlı yayına bağlanan Sağdıç, Ovalı hakkında şunları söyledi: "Annelerimiz aynı, babalarımız farklı. Biz Şükran'la beraber büyüdük ve beraber okuduk. Şükran çok emek vererek bugünlere geldi. Annem de her zaman yanında destek oldu. Şükran Ovalı'nın annemle ilgilenmediği ve ona bakmadığı doğru. Ben devamlı annemin yanındayım. Annemin de benim de Şükran'dan maddi bir beklentimiz olmadı. Şükran maneviyat olarak da yanımızda olmadı. Nişanlandığı dönemde hepimizle bağlantısını kopardı."

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"ANNEMİN GÖZÜ AÇIK GİDECEK"

"Benim annemin gözü açık gidecek, sürekli 'ben ne yaptım da bu evlat böyle oldu' diyor. Şükran ailesine ve annesi çok bağlı bir evlattı. Nişan arifesinde gece yarısı annemle kavga ediyor her şey kopartıyor. Caner'le annemin arasında bir sorun yok, onlar tanışıyorlar. Şükran bir anda çok değişti. Yaklaşık 6 senedir hiç görüşmüyoruz."

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"Şükran'a Instagram üzerinden mesaj atarak ne olur anneme ulaş diye yalvardım" diyen kardeş "Şükran'ın nasıl rahat uyuduğunu merak ediyorum. Bir anneyi unutarak başka yardımlar yapmanın benim için kabulü yok" dedi.

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Şükran Ovalı
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