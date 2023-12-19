Şükrü Özyıldız dünyaca ünlü kadın şarkıcıya benzetildiğini itiraf etti! Duyan çok şaşırdı

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, YouTube'da Yasemin Şefik’in sunumuyla gerçekleşen yeni talk show'u Uyduruk Sonlar’a konuk oldu. Şefik'in sorularına yanıt veren Özyıldız kendisinin dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetildiğini ayrıca sevgilisi Sibil Çeytinkaya'nın da Dua Lipa'ya benzediğini söylemesi üzerine seyirci çok şaşırdı.

DÜNYACA ÜNLÜ KADIN ŞARKICIYA BENZETİLDİ

Son olarak Ruhun Duymaz dizisinde Onur rolüne hayat veren Şükrü Özyıldız şimdilerde aşk hayatıyla gündeme geliyor. Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşayan Özyıldız, Yasemin Şefik’in YouTube'da sunduğu yeni talk show'u Uyduruk Sonlar’a konuk oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetildiğini itiraf eden Özyıldız, "Ünlülere benzeyen ünlüler diye bir içerik vardı. Beni Dua Lipa'ya benzetmişlerdi. Ne alaka bilmiyorum." dedi.

SEVGİLİSİNİ DE AYNI ŞARKICIYA BENZETTİ

Özyıldız kız arkadaşı Sibil Çetinkaya'nın da Dua Lipa'ya benzediğini söyledi.

"Dua Lipa bence Sibil'e benziyor. Bizim şuan kesişim kümemizi düşünebiliyor musun? Dua Lipa!" diyerek bitiren Özyıldız'ın ardından seyirciler kahkaya boğuldu.







