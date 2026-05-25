Sular yükseldi, ne baraj ne nehir kaldı! Hepsi yollara taştı

Çin’in orta ve doğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Anhui ve Hubey eyaletlerinde en yüksek seviye olan “kırmızı alarm” ilan edildi. Çongçing’de meydana gelen sellerde 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişiden ise haber alınamıyor. Yetkililer, risk altındaki bölgelerde 1805 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Çin Su Kaynakları Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi, ülkenin iç kesimlerindeki Anhui eyaletinin batısı ve Hubey eyaletinin doğusundaki yerleşimler için en yüksek uyarı seviyesi olan 'kırmızı alarm' ilan etti.

Selden etkilenen bölgelerde 1805 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, sahada durum tespiti yapmak ve sellerden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılamak üzere bir çalışma ekibinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Çin'in orta ve doğu kesimlerinde şiddetli cephe yağışları ve sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı.

KIRMIZI ALARM İLAN EDİLDİ

Xinhua'nın haberine göre, Çin Su Kaynakları Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi, ülkenin iç kesimlerindeki Anhui eyaletinin batısı ve Hubey eyaletinin doğusundaki yerleşimler için en yüksek uyarı seviyesi olan "kırmızı alarm" ilan etti.

Yetkililer, bu bölgelerde yoğun sağanak nedeniyle pazar günü saat 20.00 ile pazartesi günü 20.00 saatleri arasında dağ sularından kaynaklanan ani sel baskını tehlikesinin çok yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Bu arada Cıciang, Anhui, Ciangşi ve Hubey'in bazı bölümlerindeki yerleşimler için de "turuncu alarm" ilan edildi, yerel yönetimlere gerçek zamanlı izleme ve önleyici tahliyeler yapmaları talimatı verildi.

Hınan'ın güneyi, Anhui'nin batı ve güneyi, Hunan'ın kuzeybatısı, Ciangşi'nin kuzeydoğusu ve Çonçing'in kuzeydoğusunda yoğun yağmur bu geceye kadar etkili olacak. Anhui'nin güneybatısı ve Hubey'in batısındaki bazı bölgelerde ise şiddetli fırtınalar bekleniyor.

Çin'in 4 aşamalı sel uyarı sisteminde "kırmızı" en acil alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" uyarılar izliyor.

ÇONGÇİNG'DE 1805 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ülkenin güneybatısındaki Çongçing ilinde hafta sonunda meydana gelen selde 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Önceki gece başlayan ve dün gün boyunca devam eden sağanak ilin birçok bölgesinde sellere yol açtı. Selden etkilenen bölgelerde yaşayan 1805 kişi tahliye edildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada Yongçuan ilçesinde sel nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişiden ise halen haber alınamadığı belirtildi. Beybey ilçesindeki selde de 2 kişinin kaybolduğu aktarıldı.

Seller nedeniyle Yongçuan ilçesinde 1. seviye, 29 ilçe ve beldede 2. seviye, 9 ilçe ve beldede ise 3. seviye acil durum ilan edildi.

Yoğun sağanak nedeniyle 22 ilçe ve beldede nehirlerde su seviyesinin tehlike eşiğini aştığı ilde arama kurtarma ve afet giderme çalışmaları yürütülüyor.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, sahada durum tespiti yapmak ve sellerden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması dahil afet giderme çalışmalarına destek olmak üzere bir çalışma ekibini bölgeye gönderdi.

