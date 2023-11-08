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Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk'ün estetiksiz hali şaşırttı! Eski halini görenler tanıyamadı

08.11.2023 11:36 | Son Güncelleme:
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Son dönemde gündem olan isimler arasında yer alan sosyal medyada Şulemsi olarak tanınan Şule Kayatürk'ün yıllar önceki hali gündem oldu. Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomenin eski halini görenler tanıyamadı.

Kara para aklama soruşturmasının ardından fenomen Dilan Polat geçtiğimiz günlerde eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu, Can Doğu'nun da yer aldığı 12 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Bu tutuklamanın ardından Şulemsi olarak tanınan Şule Kayatürk'ün de serveti nasıl elde ettiğine yönelik iddialar gündeme geldi.

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Çok konuşulan isimler arasında yerini alan ünlü fenomenin yıllar önceki halini görenler tanımakta güçlük geçti.

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26 yaşındaki Şule Kayatürk’ün eski halini görenler "Estetik ne kadar çok gelişmiş", "Asla tanıyamadım", "Pes! Bu nasıl değişim", "Uygulamadan fotoğraf paylaşıyorlar, inanmayın" yorumlarında bulundu.

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