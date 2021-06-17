Süleyman Atanısev kimdir, nereli? Aşk Mantık İntikam dizisi karakterlerinden Süleyman Atanısev kaç yaşında?

2011 senesinde İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan ve oyunculuk hayatına halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devam eden Süleyman Atanısev, televizyonda daha önce O Hayat Benim ve Ustura Kemal dizileriyle yer almıştır. Beyazperde ve diziler haricinde onlarca tiyatro oyununda rol almış olan Süleyman Atanısev kimdir sorusu merak ediliyor. FOX TV'de yaz aylarında başlayacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinin kadrosunda yer alan başarılı isim Süleyman Atanısev kimdir sorusu araştırılıyor. Peki Aşk Mantık İntikam dizisi Süleyman Atanısev kimdir?
52 yaşında olan ve 27 Ocak 1969 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Süleyman Atanısev, Türk tiyatro ve dizi-film oyuncusudur. 1979 senesinde sınavla girmiş olduğu, Bursa Devlet Tiyatrosu Feraizci Mehmet Şakir Bey gençlik kursundan seneler boyunca tiyatro eğitim almıştır. Bu kursta aldığı eğitimin yanında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun bazı oyunlarında oyuncu olarak görev almıştır. 1990 senesine kadar, özellikle çocuk oyunları başta olmak üzere, Bursa Devlet Tiyatrosunun pek çok oyununda görev almıştır. 1990 senesinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanan Atanısev, 1994 senesinde mezun olmuş ve akabinde aynı bölümden mezun olan on iki arkadaşı ile beraber Eskişehir Tiyatora Kumpanyası (ETK)'yı kurmuşlardır.
1997 senesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu sınavı kazanmış ve stajyer sanatçı olarak Van Devlet Tiyatrosu'na atanmaya hak kazanmıştır. Van Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarına katılmıştır. Pek çok oyunda rol almış olan Atanısev, bazı oyunların yönetmenliğini üstlenmiştir. Bu arada Van'da, Van Bölge Tiyatrosu isimli Van’ın ilk özel tiyatrosu'nun kuruluş ekibinde de yer almıştır. Genel Sanat yönetmenliğini üstlenmiş ve dersler vermiştir. 2004 ve 2006 yıllarında, iki defa Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü yapmıştır. 1998 senesinde ilki gerçekleştirilen Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğinin kurucu üyeliğini üstlenmiştir. 2011 senesinde İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Oyunculuk hayatına İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devam etmektedir. Başarılı oyuncunun menajerliğini ise Mandalina Casting'in kurucuları olan Canda Karikutal ve oyuncu Temmuz Karikutal yapmaktadır.
Bir Don Juan Öldürmek : Komiser Ahmet - 2014
Ali'nin Sekiz Günü : Cemal Şan - 2009
O Hayat Benim : İlyas - 2014
Ustura Kemal : Mustafa Şevki Doğan - 2012
Hayat Türküsü : Hakan Gürtop - Musa - 2006
Sessizlik : Moira Buffini - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012
At (oyun) : Gyula Hay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
Zengin Mutfağı (oyun) : Vasıf Öngören - Van Devlet Tiyatrosu - 2010
Kader Kısmet Oyunu : Umur Buğay - Van Devlet Tiyatrosu - 2009
Ayyar Hamza : Ali Bey - Van Devlet Tiyatrosu - 2008
Akid Şekeri : Ali Meriç - Van Devlet Tiyatrosu - 2007
Nasrettin, İnadın Sonu : Özer Tunca - Van Devlet Tiyatrosu - 2006
İnishmore'un Yüzbaşısı(Kedi) : Martin McDonagh - (Van Devlet Tiyatrosu) - 2006
Kırkından Sonra : Alfonso Paso - Van Devlet Tiyatrosu - 2005
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - Van Devlet Tiyatrosu - 2004
Üniforma : Carl Zuckmayer - Van Devlet Tiyatrosu - 2003
Palto (oyun) : Nikolay Gogol - Van Devlet Tiyatrosu - 2003
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - (Van Devlet Tiyatrosu) - 2002
Yeşil Papağan Limitet : Memet Baydur - (Van Devlet Tiyatrosu) - 2001
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - (Van Devlet Tiyatrosu) - 2002
Ödenmeyecek Ödemiyoruz : Dario Fo - (Van Devlet Tiyatrosu) - 2001
Töre (oyun) : Turgut Özakman - (Van Devlet Tiyatrosu) - 2000
Ramiz ile Cülide : Erhan Gökgücü - (Van Devlet Tiyatrosu) - 1999
Ramazan'la Jülide : Erhan Gökgücü - (Van Devlet Tiyatrosu) - 1999
Ölüm Tuzağı : Ira Levin - (Van Devlet Tiyatrosu) - 1999
Bir Kavuk Devrildi : Musahipzade Celal - (Van Devlet Tiyatrosu) - 1999
Rummuz Goncagül : Oktay Arayıcı - (Bursa Devlet Tiyatrosu) - 1988
Keloğlan'la Zülfüsarı : Kenan Işık - (Bursa Devlet Tiyatrosu) - 1988
Kamuoyu (oyun) : Aurel Baranga - (Bursa Devlet Tiyatrosu) - 1988
Sayım Suyum Yok : Ahmet Önel - (Bursa Devlet Tiyatrosu) - 1986
Akıllı Tavşan ve Güçlü Arslan : Nezihe Araz - (Bursa Devlet Tiyatrosu) - 1985
Oyuncakçı Ded : Mümtaz Zeki Taşkın - (Bursa Devlet Tiyatrosu) - 1982
Sezuan'ın İyi İnsanı : Bertolt Brecht - (Van Devlet Tiyatrosu) - 1998
Kuvayi Milliye Destanı : Nâzım Hikmet - (Van Devlet Tiyatrosu) - 1998
Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - (Van Devlet Tiyatrosu) - 1998
İki Efendinin Uşağı : Carlo Goldoni - (Van Devlet Tiyatrosu) - 1998
Hoşu'nun Utancı : Şinasi Ekincioğlu - (Van Devlet Tiyatrosu) - 1998
Teklif (oyun) : Anton Çehov - (Van Devlet Tiyatrosu) - 1997
Ayı (oyun) : Anton Çehov - (Van Devlet Tiyatrosu) - 1997
Sarı Naciye : Recep Bilginer - (Van Devlet Tiyatrosu) - 1997
Pırtlatan Bal : Aziz Nesin - (Van Devlet Tiyatrosu) - 1997
Bozkır Dirliği : Ünal Akpınar - (Van Devlet Tiyatrosu) - 1997
Ayı (oyun) : Anton Çehov - (Van Devlet Tiyatrosu) - 1997
Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay - (Bursa Devlet Tiyatrosu) - 1989
Meşhedi İbat : O Olmazsa Bu Olsun : Üzeyir Hacıbeyli - (Bursa Devlet Tiyatrosu) - 1989
İsli Sisli Pis Puslu : Reiner Lücker - (Bursa Devlet Tiyatrosu) - 1989
Okuyucu Yorumları 0 yorum