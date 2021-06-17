Süleyman Atanısev kimdir, nereli? Aşk Mantık İntikam dizisi karakterlerinden Süleyman Atanısev kaç yaşında?

2011 senesinde İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan ve oyunculuk hayatına halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devam eden Süleyman Atanısev, televizyonda daha önce O Hayat Benim ve Ustura Kemal dizileriyle yer almıştır. Beyazperde ve diziler haricinde onlarca tiyatro oyununda rol almış olan Süleyman Atanısev kimdir sorusu merak ediliyor. FOX TV'de yaz aylarında başlayacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinin kadrosunda yer alan başarılı isim Süleyman Atanısev kimdir sorusu araştırılıyor. Peki Aşk Mantık İntikam dizisi Süleyman Atanısev kimdir?

SÜLEYMAN ATANISEV KİMDİR?

52 yaşında olan ve 27 Ocak 1969 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Süleyman Atanısev, Türk tiyatro ve dizi-film oyuncusudur. 1979 senesinde sınavla girmiş olduğu, Bursa Devlet Tiyatrosu Feraizci Mehmet Şakir Bey gençlik kursundan seneler boyunca tiyatro eğitim almıştır. Bu kursta aldığı eğitimin yanında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun bazı oyunlarında oyuncu olarak görev almıştır. 1990 senesine kadar, özellikle çocuk oyunları başta olmak üzere, Bursa Devlet Tiyatrosunun pek çok oyununda görev almıştır. 1990 senesinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanan Atanısev, 1994 senesinde mezun olmuş ve akabinde aynı bölümden mezun olan on iki arkadaşı ile beraber Eskişehir Tiyatora Kumpanyası (ETK)'yı kurmuşlardır.