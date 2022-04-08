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Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi dizisinde ne zaman oynadı? Hangi bölümde öldü?

08.04.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süleyman Çakır ve Kurtlar Vadisi 8 Nisan 2022 Cuma (bugün) bir kez daha gündem oldu. Bir döneme damga vuran dizide Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı karakter, senaryo gereği yaşamını yitirmişti. Bu kapsamda Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi dizisinde ne zaman oynadı? Hangi bölümde öldü? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi dizisinde ne zaman oynadı? Hangi bölümde öldü?

Süleyman Çakır 8 Nisan 2022 Cuma günü günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Show TV'de 15 Ocak 2003 yılında ilk bölümü ekrana gelen politik dram ve aksiyon türündeki bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde senaryo gereği yaşamını yitiren karakter ile ilgili Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi dizisinde ne zaman oynadı? Hangi bölümde öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?

Süleyman Çakır, Show TV'nin bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi adlı dizisinde Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşen bir karakterdir.

Kurtlar Vadisi dizisinin mafya babası Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca canlandırmıştır.

Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakterlerinden biri idi. Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür.

SÜLEYMAN ÇAKIR KURTLAR VADİSİ DİZİSİNDE NE ZAMAN OYNADI?

  1. bölümde vurulan Süleyman Çakır'ın 45. bölümde öldüğü belli olmuştur. Oktay Kaynarca'nın dizideki ömrü Süleyman Çakır'ın ayrılması ile sona ermiştir.

Kurtlar Vadisi'nden Süleyman Çakır'ın yakın arkadaşı Polat Alemdar; Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek intikam almıştır.

SÜLEYMAN ÇAKIR HANGİ BÖLÜMDE ÖLDÜ?

Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakterinin 43. bölümde vurulmuş 45. bölümde ise öldüğü ortaya çıkmıştır.

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OKTAY KAYNARCA KİMDİR?


Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 yılında Malatya’da dünyaya geldiİstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan oyuncu çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

1989 yılında TRT ekranlarında yayınlana Gençlik dizisi ile tanınan Kaynarca, Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Süleyman Çakır ile ön plana çıktı. Aynı zamanda 1990-1997 yılları arasında yarışma programlarında sunuculuk yaptı. 1994 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Kaynarca, ayrıca MGD 22. Altın Objektif Ödülleri ve Radyo Televizyon gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri’nde oyunculuk alanlarından ödül aldı.

2002 yılında Özgü Namal ile hayatı birleştiren Kaynarca, 2008 yılında boşandı. 2012’de ikinci kez evlenen Kaynarca, 2013 yılında eşi Melek Angun’dan ayrılmıştır.

KURTLAR VADİSİ DİZİSİ HAKKINDA


Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'de Show TV'de ilk bölümüyle ekrana gelmiştir.

Aksiyon, dram ve politik türündeki dizi 4 sezondan ve 97 bölümden oluşuyor. 1. sezonunda (ilk 20 bölüm) çarşamba günleri sonrasındaysa perşembe günleri yayımlanmıştır. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayımlanmıştır. Son sezonundaysa 4 milyon dolar karşılığında Kanal D'ye transfer olmuştur. Bu yönüyle Türk televizyonunda bir ilktir. 29 Aralık 2005 tarihinde yayınlanan 97. bölümüyle final yaparak sona ermiştir.

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Oktay Kaynarca
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