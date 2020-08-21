Sully film oyuncuları kimdir? Sully filminin konusu nedir? İşte Sully filmi!

Biyografi türünde ilk akla gelen filmler arasında yer alan Sully vizyona girdiğinde büyük ses getirmişti. Birçok kez televizyon ekranında izleyicisiyle buluşan film düşmeyen tansiyonu ve duygusal anlarıyla sevenlerini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Peki Sully hangi yıl vizyona girdi? Sully filminde anlatılan hikaye ne zaman oldu? Sully filmi gerçek mi?
2016 yılında Amerika’da gösterime giren Sully filmi büyük başarısıyla birlikte Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu’nda (NTSB) tartışmalara neden oldu. Chesley Sullenberger ve Jeffrey Zaslow tarafından yazılan otobiyografi türündeki En Yüksek Görev (Highest Duty) kitabından uyarlanan Sully filmi, Hunson’da Mucize ismiyle biliniyor. Yönetmen koltuğunda usta isim Clint Eastwood’un oturduğu Sully filminin senaryosu Todd Komarnicki tarafından kaleme alındı. Chesley Sullenberger ve Jeff Skiles kahramanlık öyküsünden ilham alınarak beyaz perdeye yansıtılan Sully filminin oyuncu kadrosunda usta isimler boy gösterdi.
Sully filmi 15 Ocak 2009 yılında US Airways pilotu Chesley Sullenberger ve yardımcı pilotu Jeff Skiles’in arızalanan yolcu uçağını Hudson Nehri’ne indirmesini konu alır. Kaptan Sully ve yardımcısı Jeff’in adeta imkansızı başararak yaptığı Huson inişi sayesinde uçakta bulunan 155 yolcunun hayatı kurtulmuştur. Ufak yaralanmalarla atlatılan uçak kazası basın ve halk tarafından Sully’ın uçuş yeteneği ve özel becerisi olarak algılansa da; açılan soruşturmalar Sully ve yardımcısını suçlar. Pilotlar işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırken Sully yolcuların hayatını tehlikeye atmakla suçlanır. Filmin sonunda yaşanılan olayları uçuşta bulanan yolcular, mürettebat ile Sullenberger ve eşi de anlatır.
Chesley "Sully" Sullenberger karakterine Tom Hanks’in hayat verdiği Sully oyuncu kadrosunda Anna Gunn, Laura Linney ve Aoran Eckhart yer aldı.
15 Ocak 2009 tarihinde US Airways 1549 sefer sayılı uçuşunda Airbus A320 tipi uçak La Guardia Havaalanı’ndan Charlotte Douglas Uluslararası Havalanı gitmek üzere 155 yolcu ve mürettebatıyla havalanır. Uçuşun kaptan pilotluğunu Chesley Sullenberger ve yardımcı pilotluğunu ise Jeff Skiles yapar.. Uçuşun üçüncü dakikasında yaklaşık 2,800 feet irtifada Airbus A320 tipi uçak iki motorunu da devre dışı kalacak şekilde 15-20 kg ağırlığındaki Kanada kazları sürüsüyle karşılaşır. Kaptan pilot Sully hızla irtifa kaybeden uçak motorlarının devre dışı kalması nedeniyle en yakın havaalanı olan Teterboro’ya iniş yapamayacağına karar verir ve rotasını Hudson Nehri’ne çevirir. Yüksek uçuş becerisiyle uçağı Huson Nehri’ne indirmeyi başaran Sully halk kahramanı olarak ilan edilir. Ancak Uçak İleşim Adresleme ve Raporlama Sistemi (ACARS) tarafından gelen ön bilgiler işlerin karışmasına neden olur. Çünkü yapılan raporlamada uçak motoru rölantide çalıştığı için La Guardia Havaalanı’na geri dönme ya da Teterboro Havalimanı’na iniş yapmak için yeterli gücü sağladığı ifade edilir. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu’da bilgisayar simülasyonlarında uçağın iki havalimanına iniş yapabileceğinin altını çizer ve pilot hatası olduğunu iddia ederek Sully’a dava açar.
Sully mesleğini kaybetme ve ömrü boyunca emekli maaşı alamama sorunuyla karşı karşıya kalır. Ancak kendisine güvenen Chesley Sullenberger kaza simülasyonun gerçek pilotlarla yapılmasını ister. Yapılan simülasyonların hepsinde pilotlar iki havalimanına inmeyi başarır. Sully simülasyon pilotlarının önceden durumdan haberdar oldukları için yapılan testin gerçekçi olmadığını söyler. Bunun üzerinde pilotların tepki göstermesi ve acil durum kontrollerinin payı da hesaba katılarak simülasyon tekrarlanır. Tekrarlanan simülasyonda uçak havalimanlarına iniş yapamadan binalara çarpar. Davanın sonucunda Chesley "Sully" Sullenberger ulusal kahraman olarak kabul edilir.
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