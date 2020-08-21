Sully film oyuncuları kimdir? Sully filminin konusu nedir? İşte Sully filmi!

Biyografi türünde ilk akla gelen filmler arasında yer alan Sully vizyona girdiğinde büyük ses getirmişti. Birçok kez televizyon ekranında izleyicisiyle buluşan film düşmeyen tansiyonu ve duygusal anlarıyla sevenlerini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Peki Sully hangi yıl vizyona girdi? Sully filminde anlatılan hikaye ne zaman oldu? Sully filmi gerçek mi?

2016 yılında Amerika’da gösterime giren Sully filmi büyük başarısıyla birlikte Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu’nda (NTSB) tartışmalara neden oldu. Chesley Sullenberger ve Jeffrey Zaslow tarafından yazılan otobiyografi türündeki En Yüksek Görev (Highest Duty) kitabından uyarlanan Sully filmi, Hunson’da Mucize ismiyle biliniyor. Yönetmen koltuğunda usta isim Clint Eastwood’un oturduğu Sully filminin senaryosu Todd Komarnicki tarafından kaleme alındı. Chesley Sullenberger ve Jeff Skiles kahramanlık öyküsünden ilham alınarak beyaz perdeye yansıtılan Sully filminin oyuncu kadrosunda usta isimler boy gösterdi.

SULLY KONUSU NEDİR?



Sully filmi 15 Ocak 2009 yılında US Airways pilotu Chesley Sullenberger ve yardımcı pilotu Jeff Skiles’in arızalanan yolcu uçağını Hudson Nehri’ne indirmesini konu alır. Kaptan Sully ve yardımcısı Jeff’in adeta imkansızı başararak yaptığı Huson inişi sayesinde uçakta bulunan 155 yolcunun hayatı kurtulmuştur. Ufak yaralanmalarla atlatılan uçak kazası basın ve halk tarafından Sully’ın uçuş yeteneği ve özel becerisi olarak algılansa da; açılan soruşturmalar Sully ve yardımcısını suçlar. Pilotlar işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırken Sully yolcuların hayatını tehlikeye atmakla suçlanır. Filmin sonunda yaşanılan olayları uçuşta bulanan yolcular, mürettebat ile Sullenberger ve eşi de anlatır.