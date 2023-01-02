Sultan Alparslan'ın eşi kimdir? Sultan Alparslan'ın çocukları kimler? Tarihte Seferiye Hatun...

Sultan Alparslan'ın eşi ve çocukları merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarih dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu seyircilerde tarih merakı uyandırıyor. Dizide Barış Arduç'un hayat verdiği Sultan Alparslan Bey ve Kayra Zabcı'nın hayat verdiği Seferiye Hatun dikkat çekiyor. Seferiye Hatun, Alparslan Bey'in eşidir.

SULTAN ALPARSLAN KİMDİR?

Alp Arslan (1029 - 24 Kasım 1072), Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır.

Doğum adı Muhammed bin Davud Çağrı'dır. 1071 yılında Bizans İmparatorluğu hükümdarı Romen Diyojen ile yaptığı Malazgirt Muharebesi'ndeki başarısından dolayı tanınmaktadır.

SULTAN ALPARSLAN’IN ÇOCUKLARI

Alparslan’ın çocuklarının isimleri Muizzeddin Melikşah, Tacüddevle Tutuş, İzzeddin Arslan Argun, Böri Bars, Tuğrul, Ayaz, Togan, Arslan, Tekiş, Ayşe, Züleyha ve Fülane Hatun’dur.

SULTAN ALPARSLAN’IN EŞİ

Akça Hatun yani Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihine dair bilgi bulunmuyor.

Ancak Alparslan, Aka Hatun'un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur.

TARİHTE SEFERİYE HATUN

Seferiye Hatun, 1071'de Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın ikinci eşidir. Alparslan'ın ilk eşinin ismi Aka (dizide Akça), ikinci eşinin ismi ise Seferiye'dir. Sultan Alparslan'ın bu iki evlilikten toplamda 12 çocuğu dünyaya gelmiştir.



