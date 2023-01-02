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Sultan Alparslan'ın eşi kimdir? Sultan Alparslan'ın çocukları kimler? Tarihte Seferiye Hatun...

02.01.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu adlı sevilen tarih dizisi konusu ile dikkat çekiyor. Her pazartesi seyircisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu konusu kadar karakterleriyle de merak uyandırıyor. Peki, Sultan Alparslan'ın eşi kimdir? Sultan Alparslan'ın çocukları kimler? İşte tarihte Seferiye Hatun...

Sultan Alparslan'ın eşi kimdir? Sultan Alparslan'ın çocukları kimler? Tarihte Seferiye Hatun...

Sultan Alparslan'ın eşi ve çocukları merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarih dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu seyircilerde tarih merakı uyandırıyor. Dizide Barış Arduç'un hayat verdiği Sultan Alparslan Bey ve Kayra Zabcı'nın hayat verdiği Seferiye Hatun dikkat çekiyor. Seferiye Hatun, Alparslan Bey'in eşidir.

SULTAN ALPARSLAN KİMDİR?

Alp Arslan (1029 - 24 Kasım 1072), Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır.

Doğum adı Muhammed bin Davud Çağrı'dır. 1071 yılında Bizans İmparatorluğu hükümdarı Romen Diyojen ile yaptığı Malazgirt Muharebesi'ndeki başarısından dolayı tanınmaktadır.

alparslan bey

SULTAN ALPARSLAN’IN ÇOCUKLARI

Alparslan’ın çocuklarının isimleri Muizzeddin Melikşah, Tacüddevle Tutuş, İzzeddin Arslan Argun, Böri Bars, Tuğrul, Ayaz, Togan, Arslan, Tekiş, Ayşe, Züleyha ve Fülane Hatun’dur.

akça hatun

SULTAN ALPARSLAN’IN EŞİ

Akça Hatun yani Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihine dair bilgi bulunmuyor.

Ancak Alparslan, Aka Hatun'un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur.

seferiye hatun

TARİHTE SEFERİYE HATUN

Seferiye Hatun, 1071'de Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın ikinci eşidir. Alparslan'ın ilk eşinin ismi Aka (dizide Akça), ikinci eşinin ismi ise Seferiye'dir. Sultan Alparslan'ın bu iki evlilikten toplamda 12 çocuğu dünyaya gelmiştir.

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