Hint filmi olan Sultan, konusuyla seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı. Filmin yönetmenliğini Ali Abbas Zafar, senaristliğini ise Aditya Chopra üstlendi. Peki Sultan filmi ne zaman ve nerede çekildi? Hint filmi Sultan'ın oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

SULTAN NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Sultan filmi 2016'da vizyona girdi. Söz konusu filmin çekimleri Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.

SULTAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sultan filminde Hindistan'ın sevilen oyuncuları bir araya geliyor. Söz konusu filmde, profesyonel ve kişisel hayatında zorluklarla karşı karşıya kalan dövüşçü Sultan Ali Khan'ın hayatı işleniyor. Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor.

SULTAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

İşte Sultan filminin oyuncu kadrosu:

Salman Khan

Anushka Sharma

Randeep Hooda

Amit Sadh



