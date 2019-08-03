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Sultangazi'de şoke eden olay! Küçük çocuğu bir süre izleyip, elindeki telefonu çaldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 03.08.2019 10:38 | Son Güncelleme

Sultangazi'de küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, zemin kattaki evin penceresinde oturan küçük çocuğu bir süre izledi. Annesine ait telefonla oyun oynayan çocuğun yanına yaklaşan şüpheli, cep telefonunu elinden alıp, kaçtı. Olayın ardından küçük çocuğun babası, polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÇOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ÇALIP KAÇTI

Görüntülerde, pencerede oturan çocuğu gören hırsız, evin önünden geçerek içeride kimsenin olup olmadığına bakıyor. Daha sonra geri dönen şüphelinin çocuğun yanına yaklaştığı görülüyor. Küçük çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız, koşarak olay yerinden kaçıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
telefon hırsız sultangazi Çocuk

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
tipe bak kesin suriyelidir sakallardan belli
allahtan demir korkuluklar var yoksa çocukta giderdi
Bu insanı yetiştiren anaya babaya yazık
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