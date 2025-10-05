Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sumud Filosu'nda yer alan Greta Thunberg'e işkence! Yiyecek, içecek vermediler, zorla İsrail bayrağını öptürdüler

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu İsrail'in saldırısına uğramıştı. Filoda yer alan Greta Thunberg de gözaltına alınan isimlerdendi. Filodaki bazı aktivistler Thunberg'in İsrail tarafından kötü muamele gördüğünü hatta Thunberg'e zorla İsrail bayrağını öptürdüklerini belirtti. Diğer açıklamalar dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sumud Filosu'nda yer alan Greta Thunberg'e işkence! Yiyecek, içecek vermediler, zorla İsrail bayrağını öptürdüler
Ufuk Dağ

Sumud Filosu’ndaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’in, İsrail’de tahtakurularıyla dolu bir hücrede tutulduğu ve yiyecek ile suya erişiminin engellendiği iddia edildi.

Sumud Filosu nda yer alan Greta Thunberg e işkence! Yiyecek, içecek vermediler, zorla İsrail bayrağını öptürdüler 1

İSVEÇLİ YETKİLİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Guardian gazetesinin haberine göre, çevre aktivisti Thunberg, Gazze’ye insani yardım taşıyan filoya katıldıktan sonra İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı ve gözaltı sürecinde kötü muamele gördüğünü İsveçli yetkililere bildirdi.

İSRAİL BAYRAĞINI ZORLA ÖPTÜRDÜLER

Haberde yer alan yazışmalarda, bir başka tutuklunun, İsrail güvenlik güçlerinin Thunberg’e zorla bayrak tutturup fotoğraf çektiğini söylediği aktarıldı. Ayrıca bazı Türk aktivistler ise Greta'ya zorla İsrail bayrağının öptürüldüğünü ifade etti.

Sumud Filosu nda yer alan Greta Thunberg e işkence! Yiyecek, içecek vermediler, zorla İsrail bayrağını öptürdüler 2

"TAHTAKURULU HÜCREDE TUTULDU"

İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın Thunberg’e yakın kişilere gönderdiği e-postada, aktivisti cezaevinde ziyaret eden bir yetkilinin, Thunberg’in “tahtakurularıyla istila edilmiş bir hücrede, çok az yiyecek ve suyla tutulduğunu” iddia ettiği belirtildi.

Bakanlık yetkilisi ayrıca, "Başka bir tutuklu, başka bir büyükelçiliğe, fotoğraf çekilirken Thunberg'in bayrak tutmaya zorlandığını gördüklerini söyledi. Fotoğraflarının dağıtılıp dağıtılmadığını merak ediyordu" ifadelerini paylaştı.

Sumud Filosu nda yer alan Greta Thunberg e işkence! Yiyecek, içecek vermediler, zorla İsrail bayrağını öptürdüler 3

"VURDUKLARINI GÖRENLER VAR"

Sumud Filosu aktivistlerinden Ayçin Kantoğlu da İstanbul’a dönüşünde yaptığı açıklamada, Greta Thunberg’in çok kötü muameleye maruz kaldığını dile getirerek, "Vurduklarını görenler var. Ellerini arkadan İsrail bayrağı ile bağladılar ve yürüttüler dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Drone gösterisi kaosa dönüştü! Gökyüzünden alev yağdıDrone gösterisi kaosa dönüştü! Gökyüzünden alev yağdı
Türkler akın ediyordu, o belde sular altında kaldı! Türkler akın ediyordu, o belde sular altında kaldı!

Anahtar Kelimeler:
İsrail Greta Thunberg Sumud Filosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.