Sumud Filosu'nda yer alan Greta Thunberg'e işkence! Yiyecek, içecek vermediler, zorla İsrail bayrağını öptürdüler

Sumud Filosu’ndaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’in, İsrail’de tahtakurularıyla dolu bir hücrede tutulduğu ve yiyecek ile suya erişiminin engellendiği iddia edildi.

İSVEÇLİ YETKİLİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Guardian gazetesinin haberine göre, çevre aktivisti Thunberg, Gazze’ye insani yardım taşıyan filoya katıldıktan sonra İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı ve gözaltı sürecinde kötü muamele gördüğünü İsveçli yetkililere bildirdi.

İSRAİL BAYRAĞINI ZORLA ÖPTÜRDÜLER

Haberde yer alan yazışmalarda, bir başka tutuklunun, İsrail güvenlik güçlerinin Thunberg’e zorla bayrak tutturup fotoğraf çektiğini söylediği aktarıldı. Ayrıca bazı Türk aktivistler ise Greta'ya zorla İsrail bayrağının öptürüldüğünü ifade etti.

"TAHTAKURULU HÜCREDE TUTULDU"

İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın Thunberg’e yakın kişilere gönderdiği e-postada, aktivisti cezaevinde ziyaret eden bir yetkilinin, Thunberg’in “tahtakurularıyla istila edilmiş bir hücrede, çok az yiyecek ve suyla tutulduğunu” iddia ettiği belirtildi.

Bakanlık yetkilisi ayrıca, "Başka bir tutuklu, başka bir büyükelçiliğe, fotoğraf çekilirken Thunberg'in bayrak tutmaya zorlandığını gördüklerini söyledi. Fotoğraflarının dağıtılıp dağıtılmadığını merak ediyordu" ifadelerini paylaştı.

"VURDUKLARINI GÖRENLER VAR"

Sumud Filosu aktivistlerinden Ayçin Kantoğlu da İstanbul’a dönüşünde yaptığı açıklamada, Greta Thunberg’in çok kötü muameleye maruz kaldığını dile getirerek, "Vurduklarını görenler var. Ellerini arkadan İsrail bayrağı ile bağladılar ve yürüttüler dedi.