Sunucu Canan Tuğaner evlendi (Tacizci turiste kafa atmıştı)

Oyuncu ve sunucu Canan Tuğaner hayatını Cem Şenel ile birleştirdi. Bir süredir ekranlara ara veren Canan Tuğaner aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi.

Mutlu çift düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

KENDİSİNİ TACİZ EDEN İRANLIYA KAFA ATMIŞTI

Canan Tuğaner, geçen yıl Büyükada'da bikinili haldeyken cep telefonuyla görüntülerini çeken İranlı bir kişiyle tartışıp kafa atmıştı.

İranlı turiste attığı kafa ile etkisiz hale getiren sunucu görüntülerini silip tacizciyi de polise teslim etmişti. Bu olay günlerce konuşulmuştu.





