Sunuculuktan şarkıcılığa...

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı’nın sahibi olduğu PDND müzik etiketiyle çıkan ve sözleri Meltem Yaman’a ait olan şarkının müziği Asım Gökmen&Meltem Yaman ortak çalışması… Aranjesini Can Tosun’un yaptığı single’ın mix masteringi ise Burak Sarıkaya imzası taşıyor…

Şarkının video klibini ünlü yönetmen Mustafa Özen çekti. Klibin çekimleri, İstanbul’un Beykoz ilçesindeki Kundura Fabrikası’nda gerçekleşti.

Çocuk yaşlarından itibaren müziğe tutkuyla bağlı olduğunu söyleyen Meltem Yaman, ilk single çalışmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Elektronik müziği yeni soundlarla harmanlayıp farklı vokal teknikleriyle de destekleyerek yeni bir pop soundu ortaya çıkarıp, aranjede ayrıca kullanılan senfonik ve orkestral efektlerle de farklı bir müzikal deneyimi sunuyoruz. Şarkının duygusu ve sözleriyle birçok insanın yaşadığı ilişkilerinden ötürü kendinden bir şeyler bulacağını düşünüyorum.”

Meltem Yaman kimdir?

1987 yılında Çorum’da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini orada tamamladı. Üniversiteyi Kocaeli’de okudu. Müzikle tanışması ise annesinin söylediğine göre; daha konuşmaya başlamadan şarkı söylemesiyle başladı.

3 yıl hemşire olarak devlet memurluğu görevinde çalıştıktan sonra, müzik tutkusu sebebiyle istifa eden ve kariyerini yeniden planlayarak drama ve diksiyon dersleri alan Yaman, kısa filmlerde ve çeşitli TV kanallarında programlar sundu.

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