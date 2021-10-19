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Supangle nasıl yapılır? Supangle malzemeleri neler?

19.10.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı Fransızca'dan gelen supangle Türk mutfağına özgü bir tatlıdır. Sütlü tatlıların vazgeçilmezi supangle, yemekten sonra sofralarda yerini alır ve afiyetle tüketilir. Supangle şeker, süt, nişasta, tereyağı ve kakao ile hazırlanır. İşte supangle tarifi me malzemeleri...

Supangle nasıl yapılır? Supangle malzemeleri neler?

Supangle yaparken tencereye koyduğunuz malzemeleri iyice çırptığınıza emin olmalısınız. Pütür pütür bırakmamalı, pürüzsüz bir kıvam elde etmelisiniz. Supangleyi ocaktan alınca margarini ilave edin. Supanglenin sıcaklığı margarini eritecektir. İşte supangle tarifi me malzemeleri...

SUPANGLE MALZEMELERİ

  • 3 yemek kaşığı sürülebilir çikolata
  • 1 tatlı kaşığı file Antep fıstığı(üzeri için)
  • ½ su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi tozu(üzeri için)
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 70 gram bitter çikolata
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 dilim kakaolu kek
  • 3 tatlı kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 litre süt
  • 3 yemek kaşığı kakao

Supangle nasıl yapılır? Supangle malzemeleri neler?

SUPANGLE NASIL YAPILIR?

Şeker, süt, yumurta sarısı, nişasta, kakao karışımı ve elenmiş unu derin bir tencereye koyun ve pürüzsüz kıvam alana dek karıştırın. Tencereyi ocağa alın ve koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Krema pişince ocaktan alın ve içine sürülebilir çikolata kreması ile bitter çikolatayı ilave edip mikserle çırpın. Çırparken azar azar soğuk tereyağı ilave edin ve krema ılıyana dek yaklaşık on dakika kadar bu işlemi sürdürün. Sunum kaplarının tabanına kek parçaları koyun ve üstlerini supangleyle doldurun. Tatlıları istediğiniz gibi süsleyin ve buzdolabında en az bir saat dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun...

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