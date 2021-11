Süper kahraman filmlerine gönderme yaptı! “Bu filmler sıkıcı”

Son dönemde Son Düello (The Last Duel) ve Gucci Ailesi (House of Gucci) filmlerine imza atan Ridley Scott, Deadline’a yaptığı açıklamada süper kahraman temalı filmleri hedef aldı. Süper kahraman filmlerinin neredeyse sadece görsel efektlerden oluştuğunu dile getiren Scott, “Eğer isterseniz bundan sonra süper kahramanlara gelelim çünkü onları ezeceğim. Bu lanet filmler sıkıcı. Senaryoları da bir şeye benzemiyor" dedi.

KENİ FİLMLERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Ridley Scott "Sanırım senaryosu harika yazılmış üç süper kahraman filmi yaptım. Biri Sigourney Weaver'la yaptığımız Yaratık (Alien). Bir diğeri Gladyatör (Gladiator), diğeri de Harrison Ford'la çektiğimiz. Bunlar süper kahraman filmleri. Öyleyse neden süper kahraman filmlerinin daha iyi hikâyeleri yok? Çoğunlukla özel efektlerle kurtarılıyorlar ve paranız varsa özel efektlerle çalışan herkes için bu sıkıcı hale geliyor" diye konuştu.

Scott'ın yönetmenliğini yaptığı Son Düello, 15 Ekim'de vizyona girmişti. Merakla beklenen Gucci Ailesi'yse 26 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.