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Süper kahraman filmlerine gönderme yaptı! “Bu filmler sıkıcı”

15.11.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz yönetmen Ridley Scott, süper kahraman filmlerini sert bir şekilde eleştirdi. Usta yönetmen bu tür filmleri sıkıcı bulduğunu ve yapımların senaryolarının kötü olduğunu dile getirdi.

Süper kahraman filmlerine gönderme yaptı! “Bu filmler sıkıcı”

Son dönemde Son Düello (The Last Duel) ve Gucci Ailesi (House of Gucci) filmlerine imza atan Ridley Scott, Deadline’a yaptığı açıklamada süper kahraman temalı filmleri hedef aldı. Süper kahraman filmlerinin neredeyse sadece görsel efektlerden oluştuğunu dile getiren Scott, “Eğer isterseniz bundan sonra süper kahramanlara gelelim çünkü onları ezeceğim. Bu lanet filmler sıkıcı. Senaryoları da bir şeye benzemiyor" dedi.

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Ridley Scott "Sanırım senaryosu harika yazılmış üç süper kahraman filmi yaptım. Biri Sigourney Weaver'la yaptığımız Yaratık (Alien). Bir diğeri Gladyatör (Gladiator), diğeri de Harrison Ford'la çektiğimiz. Bunlar süper kahraman filmleri. Öyleyse neden süper kahraman filmlerinin daha iyi hikâyeleri yok? Çoğunlukla özel efektlerle kurtarılıyorlar ve paranız varsa özel efektlerle çalışan herkes için bu sıkıcı hale geliyor" diye konuştu.

Scott'ın yönetmenliğini yaptığı Son Düello, 15 Ekim'de vizyona girmişti. Merakla beklenen Gucci Ailesi'yse 26 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

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