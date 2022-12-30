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Süper Lig’de 16. hafta ev sahiplerine yaradı

30.12.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında oynanan 9 müsabakada 7 ev sahibi takım sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yılı 3 puanla kapatırken, Trabzonspor ise deplasmanda Karagümrük’e farklı kaybetti.

Süper Lig’de 16. hafta ev sahiplerine yaradı

Süper Lig’in 16. haftasında oynanan 9 maçta toplam 28 gol atıldı. Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Sivasspor deplasmanında uzatma dakikalarında kazandı. Fenerbahçe, Hatayspor’u farklı mağlup ederek zirve yarışını sürdürürken, Medipol Başakşehir ise üst üste 2. galibiyetini elde etti.

GALATASARAY, 90+5'TE KAZANDI

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Ligde 15. hafta liderliğe ulaşan Galatasaray, bu hafta Sivasspor’a konuk oldu. Mücadelede 1-0 öne geçen sarı-kırmızılar, son anlara 1-1’lik eşitlikle girdi. 90+5. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın golüyle 2-1 kazanan Galatasaray, ligde üst üste 5. galibiyetini elde ederken, puanını 33 yaptı ve 2023’e lider girmeyi garantiledi.

FENERBAHÇE'DEN HATAY'A FARKLI TARİFE

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Kadıköy’de Hatayspor’la karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler, bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla isabetli şut (15) çeken takım olurken, 15 maç sonunda gol sayısını da 40’a çıkarttı.

BAŞAKŞEHİR SERİYE BAŞLADI

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Hafta sonu Ümraniyespor’u 3-1 mağlup eden Başakşehir, ligin 16. haftasında da Antalyaspor’u konuk etti. Rakibini 2-0’lık skorla geçen turuncu-lacivertliler, üst üste 2. galibiyetini alarak 30 puana ulaştı.

BEŞİKTAŞ'A TEK GOL YETTİ

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Gaziantep deplasmanından 1 puanla dönen Beşiktaş, haftanın kapanış müsabakasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Vodafone Park’ta rakibini 1-0’la geçen siyah-beyazlılar, galibiyet hasretini sonlandırırken, puanını da 26’ya yükseltti. Ligde 11 maç sonra kaybeden Adana ekibi ise 27 puanda kaldı.

TRABZONSPOR, DEPLASMANDA FARKLI KAYBETTİ

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Fenerbahçe galibiyeti sonrası moral bulan Trabzonspor, İstanbul’da Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan ve iki kırmızı kartın çıktığı mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 4-1 mağlup etti. 26 puanlı bordo-mavililer, bu sezon 3. yenilgisini yaşadı.

ATEŞ HATTINDA SON DURUM

Fenerbahçe’ye farklı kaybeden Hatayspor, 15 puanla 16. sırada yer alırken, haftayı puansız kapatan Sivasspor da 14 puanla 17. sırada bulunuyor. Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek ligde 7 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran İstanbulspor, puanını 11’e yükseltti. Ankaragücü’nü 2-1 yenen Ümraniyespor ise 10 puanla ligde son sırada bulunuyor.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:

MKE Ankaragücü: 1 - Ümraniyespor: 2
Medipol Başakşehir: 2 - FT Antalyaspor: 0
Fenerbahçe: 4 - Hatayspor: 0
Alanyaspor: 3 - Kayserispor: 1
İstanbulspor: 2 - Kasımpaşa: 1
Fatih Karagümrük: 4 - Trabzonspor: 1
Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1
DG Sivasspor: 1 - Galatasaray: 2
Beşiktaş: 1 - Adana Demirspor: 0

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