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Süper Lig'de şampiyon olacak takımı tahmin ettiler! 79 puanla ipi göğüsleyecek... Ligin devine sadece %4.7 ihtimal verdiler!

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de ilk düdüğün çalmasına sayılı günler kala şampiyonluk için ilk tahminini yaptı. Küme düşecek takımları da tahmin eden Euro Club Index, şampiyon olan takımın 79 puanla ipi göğüsleyeceğini öne sürerken, ikinci sırada bitirecek takımın lider ile arasında yalnızca 3 puan olacağı ön görüsünde bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyon olacak takımı tahmin ettiler! 79 puanla ipi göğüsleyecek... Ligin devine sadece %4.7 ihtimal verdiler!
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Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonu için geri sayım başladı. 8 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki maçla start alacak Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Euro Club Index sitesi, yapay zeka destekli bir simülasyon yayınladı.

79 PUANLA ŞAMPİYON!

Süper Lig de şampiyon olacak takımı tahmin ettiler! 79 puanla ipi göğüsleyecek... Ligin devine sadece %4.7 ihtimal verdiler! 1

Simülasyona göre, son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025/26 sezonunda da 79 puanla zirvede yer alacak. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali yüzde 43.6 olarak tahmin edildi.

FENERBAHÇE 2'NCİ SIRADA

Süper Lig de şampiyon olacak takımı tahmin ettiler! 79 puanla ipi göğüsleyecek... Ligin devine sadece %4.7 ihtimal verdiler! 2

Fenerbahçe’nin ise 76 puanla ikinci sırada olacağı öngörüldü. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı yüzde 35.6 olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ'A ÇOK DÜŞÜK İHTİMAL

Süper Lig de şampiyon olacak takımı tahmin ettiler! 79 puanla ipi göğüsleyecek... Ligin devine sadece %4.7 ihtimal verdiler! 3

Üçüncü sırayı ise Beşiktaş’ın alacağı, siyah-beyazlıların 55 puan toplayacağı ve şampiyonluk olasılığının yüzde 4.7 olduğu ifade edildi.

BAŞAKŞEHİR DÖRDÜNCÜ, TRABZONSPOR BEŞİNCİ

Süper Lig de şampiyon olacak takımı tahmin ettiler! 79 puanla ipi göğüsleyecek... Ligin devine sadece %4.7 ihtimal verdiler! 4

Başakşehir’in 53 puanla dördüncü, şampiyonluk şansının ise yüzde 3.4 olacağı tahmin edildi. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor’un 51 puanla beşinci sırada yer alacağı, şampiyonluk ihtimalinin ise yüzde 2.6 olduğu belirtildi.

Geçen sezonun dikkat çeken ekiplerinden Samsunspor’un ise 6. sırayı alacağı ve şampiyonluk olasılığının yüzde 1.9 olduğu öngörüldü.

DÜŞECEK TAKIMLARI DA TAHMİN ETTİ

Süper Lig de şampiyon olacak takımı tahmin ettiler! 79 puanla ipi göğüsleyecek... Ligin devine sadece %4.7 ihtimal verdiler! 5

Simülasyona göre, küme düşecek takımlar 39 puanla Eyüpspor, 34 puanla Kocaelispor ve 34 puanla Gençlerbirliği olacak.

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