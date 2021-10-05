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Süper Lig ekibinde Aykut Kocaman sürprizi!

05.10.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz 3 gün önce Başakşehir'den ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman'la ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Ersun Yanal ile vedalaşan Antalyaspor'un gündemine Aykut Kocaman girdi. Tecrübeli teknik adamla ilk teması kuran Akdeniz ekibinin radarındaki diğer isim ise Çağdaş Atan. Detaylar haberimizde…

Süper Lig ekibinde Aykut Kocaman sürprizi!

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor, 2 Eylül Cumartesi günü Başakşehir ile vedalaşan Aykut Kocaman'ı gündemine aldı. Aykut Kocaman ile ilk teması kuran Antalyaspor'un takımın başına getirmeyi düşündüğü diğer isim ise Çağdaş Atan. İşte yaşananlar...

AYKUT KOCAMAN REDDETTİ

İlk olarak Aykut Kocaman'ın kapısını çalan Antalyaspor, tecrübeli çalıştırıcının bir süre dinlenmek istediğini belirtmesi üzerine temaslarını kısa tuttu. B planı olarak Çağdaş Atan'ı düşünen Akdeniz ekibi, genç teknik adamla görüşmelerini sürdürüyor.

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ÇAĞDAŞ ATAN'IN CEVABI BEKLENİYOR

Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de birçok takımdan teklif alan Çağdaş Atan'ın Antalyaspor'a ne cevap vereceği merak konusu. Antalyaspor'un bu hafta içinde teknik direktör konusunu çözmesi bekleniyor. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman Antalyaspor Başakşehir
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