Süper Lig ekibinde Aykut Kocaman sürprizi!

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor, 2 Eylül Cumartesi günü Başakşehir ile vedalaşan Aykut Kocaman'ı gündemine aldı. Aykut Kocaman ile ilk teması kuran Antalyaspor'un takımın başına getirmeyi düşündüğü diğer isim ise Çağdaş Atan. İşte yaşananlar...

AYKUT KOCAMAN REDDETTİ

İlk olarak Aykut Kocaman'ın kapısını çalan Antalyaspor, tecrübeli çalıştırıcının bir süre dinlenmek istediğini belirtmesi üzerine temaslarını kısa tuttu. B planı olarak Çağdaş Atan'ı düşünen Akdeniz ekibi, genç teknik adamla görüşmelerini sürdürüyor.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN CEVABI BEKLENİYOR

Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de birçok takımdan teklif alan Çağdaş Atan'ın Antalyaspor'a ne cevap vereceği merak konusu. Antalyaspor'un bu hafta içinde teknik direktör konusunu çözmesi bekleniyor. (Akşam)

