SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Süper Lig'in sürpriz ekibi Adana Demirspor resmen dağılıyor! En iyi oyuncularıyla teker teker sözleşmeler feshediliyor...

Süper Lig'in sürpriz ekibi Adana Demirspor resmen dağılıyor! En iyi oyuncularıyla teker teker sözleşmeler feshediliyor...

29.12.2023 12:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takımdaki oyuncularının maaşlarını ödeyemeyen Adana Demirspor'da peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Kısa süre önce Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Adana temsilcisinde ayrılıklar devam ediyor.

Süper Lig'in sürpriz ekibi Adana Demirspor resmen dağılıyor! En iyi oyuncularıyla teker teker sözleşmeler feshediliyor...
Younes Belhanda

Younes Belhanda

FAS Fas
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Adana Demirspor yıldızlarını teker teker kaybediyor. Takımın içinde bulunduğu maddi sıkıntılardan dolayı kan kaybı yaşayan Adana Demirspor'da Belhanda'nın açtığı yoldan diğer futbolcular da ilerliyor.

BELHANDA İLE YOLLAR AYRILDI

742

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Faslı futbolcu Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

JONAS SVENSSON GİTMEK İSTİYOR

f4ugk0xwqaakjzx-1693057691

Takımın bir diğer yıldızı Jonas Svensson da Adana Demirspor'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi ve beklemeye geçti. Adana temsilcisi Jonas Svensson ile de yollarını kısa süre içinde mecburen ayıracak.

BADOU NDIAYE'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

fyhopcxxsaeovap-1692529613

Tıpkı Belhanda gibi takımın en çok kazanan oyuncularından olan Badou Ndiaye'nin de önümüzdeki günlerde karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilecek. Yıldızlarını birer birer kaybeden Adana temsilcisinde taraftarlar endişelenmiş durumda...

İlgili Galeri

Süper Lig'in sürpriz ekibi Adana Demirspor'da en iyi oyuncularla yollar teker teker ayrılıyor! Sözleşme fesih görüşmeleri peş peşe yapılıyor...Süper Lig'in sürpriz ekibi Adana Demirspor'da en iyi oyuncularla yollar teker teker ayrılıyor! Sözleşme fesih görüşmeleri peş peşe yapılıyor...

KEVIN RODRIGUES DE GİDİYOR

9b506b0602a3419abe654a72c697fddc

Belhanda ve Ndiaye'den sonra yine takımın en çok kazanan oyuncularından olan Kevin Rodrigues ile masaya oturan Adana Demirspor, bu oyuncunun da sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedecek.

YUSUF SARI DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR

df7d35c879e24c6f90c3e193717e24a2

Takımın yıldızı Yusuf Sarı'ya da Avrupa'dan birçok teklif olmasından dolayı bu transfere izin verilebilir. Bütçe yaratmak isteyen Adana Demirspor, Yusuf Sarı'dan gelecek parayı kullanmak istiyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Büyükekşi yalnızca tek bir soruyu yanıtladı!Mehmet Büyükekşi yalnızca tek bir soruyu yanıtladı!
İletişim Başkanlığı paylaştı! Suudi Arabistan'da neler oldu? İşte anbean yaşananlar...İletişim Başkanlığı paylaştı! Suudi Arabistan'da neler oldu? İşte anbean yaşananlar...
Atatürklü tişörtleri siyasi bulan Suudiler bakın 2018'de ne yapmış!Atatürklü tişörtleri siyasi bulan Suudiler bakın 2018'de ne yapmış!
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Badou Ndiaye Yusuf Sarı Murat Sancak belhanda jonas svensson Süper Lig takım younes süper li ekipleri da, yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma! İşte o paylaşımlar

Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma! İşte o paylaşımlar

Mehmet Büyükekşi yalnızca tek bir soruyu yanıtladı!

Mehmet Büyükekşi yalnızca tek bir soruyu yanıtladı!

Atatürklü tişörtleri siyasi bulan Suudiler bakın 2018'de Londra'da oynanan finalde ne yapmış!

Atatürklü tişörtleri siyasi bulan Suudiler bakın 2018'de Londra'da oynanan finalde ne yapmış!

Büyük skandal! Hande Erçel, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı! Suudi marka anlaşmayı sonlandırdı

Büyük skandal! Hande Erçel, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı! Suudi marka anlaşmayı sonlandırdı

Bir skandal daha! Üç büyük kulübün muhabiri görevden alındı

Bir skandal daha! Üç büyük kulübün muhabiri görevden alındı

Tüm dünya iptal edilen Süper Kupa maçını konuşuyor!

Tüm dünya iptal edilen Süper Kupa maçını konuşuyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.