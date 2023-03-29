Süper Lig'in yıldız ismi resmen açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'den teklif geldi mi? 'Haziran ayını bekliyorum'

Spor Toto Süper Lig'de 10 maçlık bir yenilmezlik serisi bulunan Fatih Karagümrük'te yıldız futbolcu Fabio Borini'nin performansı dikkat çekiyor. İtalyan hücumcu, bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 16 gol - 9 asistlik bir oyun sergileyerek 25 kez skora direkt etki etmişti.

DEVLERDEN TEKLİF GELDİ Mİ?

Devre arası transfer döneminde de adı birçok takımla anılan Borini, merak edilen soruları cevapladı.

TRT Spor'a konuşan Borini; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'den teklif geldiğini dile getirdi.

"KARİYERİMİ DÜŞÜNMELİYİM"

İşte Fabio Borini'nin sözleri;

"Özellikle ligin ilk 5 sırasındaki takımların hepsi durumumu sordu. Ben de 32 yaşındayım ve şartlarımı, kariyerimi düşünmeliyim. Sözleşmem haziran ayında bitiyor, ailemin fikrini alıp geleceğimle ilgili karar vereceğim."

"HAZİRAN AYINI BEKLİYORUM"

"Her teklife açığım. İtalya'ya dönmeyi tabii ki istiyorum ama burada kalmak da istiyorum. Tekliflere açığım, haziranı bekliyorum."



