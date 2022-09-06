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Süper Lig şampiyonluk oranları değişti! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

06.09.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta sonunda şampiyonluk oranlarında değişiklik meydana geldi. Liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin arkasından 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler ligin başından beri favoriliğini koruyor.

Süper Lig şampiyonluk oranları değişti! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçları sona erdi. Liderlik Beşiktaş'ta bulunurken İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını tekrar güncelledi.

Fenerbahçe 3.25'lik oranı ile favori gösterildi. İkinci sırada 4.00'lık oranla Beşiktaş ve Trabzonspor yer aldı. Galatasaray ise 4.10 oranla 4. sırada bulunuyor.

Süper Lig şampiyonluk oranları:

(3.25) Fenerbahçe - Eski oran (3.25)

(4.00) Beşiktaş - Eski oran (4.20)

(4.00) Trabzonspor - Eski oran (3.90)

(4.10) Galatasaray - Eski oran (4.20)

(8,50) Başakşehir - Eski oran (9.00)

(17.0) Konyaspor - Eski oran (18.0)

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