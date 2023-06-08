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Süper Lig yayın gelirinde en çok kazanan takım belli oldu! İşte listenin tamamı...

08.06.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu tamamlandı. Müthiş bir mücadeleye sahne olan sezonda şampiyon, bitime iki hafta kala Ankaragücü'nü mağlup eden Galatasaray oldu. Oldukça yüksek bir heyecanın yaşandığı sezonda takımların yayın gelirleri de belirlendi. İşte detaylar...

Süper Lig yayın gelirinde en çok kazanan takım belli oldu! İşte listenin tamamı...

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu geride kalırken, takımların yayın gelirleri de şekillendi.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 193 milyon 791 bin lirayla havuzdan en fazla pay alan ekip oldu.

Fenerbahçe yayın pastasından 172 milyon 796 bin lira kazanırken, Beşiktaş da kasasına 157 milyon 573 bin lira koydu.

Klasmanda 100 milyon 247 bin lira ile Adana Demirspor dördüncü sırada, 97 milyon 917 bin liralık edinimle Trabzonspor beşinci sırada yer alıyor.

YAYIN BEDELİ 2 MİLYAR 200 MİLYON LİRA

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Ligin yayın hakkı için sezon başında yapılan ihalede en yüksek teklif, 2 milyar 105 milyon lirayla beIN Sports'tan gelmişti.

İlk etapta bu teklif beğenilmeyip ihale iptal edilse de yapılan görüşmeler neticesinde taraflar arasında 2 milyar 200 milyon lirada mutabakat sağlandı.

Federasyon ve alt ligler için ayrılan pay çıktıktan sonra Süper Lig takımlarının elde ettiği toplam gelir 1 milyar 716 milyon lira oldu.

YAYIN GELİRİ NASIL PAYLAŞILIYOR?

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Havuzdaki toplam gelirin kulüplere aktarımında uygulanan kıstaslar şöyle:

  • % 37 Katılım Payı

  • % 46 Performans payı

  • % 11 Şampiyonlar payı

  • % 6 Ligde ilk 6 takım payı

Bu çerçevede 2022-23 sezonunda;

  • Her takım 33 milyon 416 bin liralık katılım payını kasasına koydu.

  • Takımlar her galibiyette 2 milyon 308 lira, beraberlikte ise 1 milyon 154 bin lira kazandı.

  • Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, elde ettikleri her şampiyonluk için 2 milyon 860 bin lira aldı.

  • İlk 6 payında lig şampiyonu Galatasaray 33 milyon 213 bin lira, lig ikincisi Fenerbahçe 26 milyon 570 bin lira, lig üçüncüsü Beşiktaş 19 milyon 927 bin lira, lig dördüncüsü Adana Demirspor 13 milyon 285 bin lira, lig beşincisi Başakşehir 6 milyon 642 bin lira ve lig altıncısı Trabzonspor 3 milyon 321 bin lirayla ödüllendirildi.

DEPREM BÖLGESİNE 59 MİLYON LİRA

Türkiye Futbol Federasyonu, 6 Şubat’ta 11 ilde meydana gelen depremler sebebiyle bölgeye yönelik oluşturulan “Konteyner Projesi”ne destek mahiyetinde, kulüplerin yayın gelirinden kesinti yapılmasına karar verdi.

Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan 5’er milyon lira, diğer kulüplerden de (Hatayspor ve Gaziantepspor hariç) 3’er milyon liralık kesinti yapıldı.

Süper Lig’de 2022-23 sezonu sıralamasına göre kulüplerin elde ettiği yayın geliri miktarları şöyle:

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