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Super Mario Run Android 4.4 ve altında çalışmıyor

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TEKNOLOJİ  | 15.03.2019 09:30 | Son Güncelleme

Super Mario Run, Android’de aldığı güncelleme ile bazı Android sürümlerinde çalışmayacak. Peki, Super Mario Run hangi Android sürümlerinde çalışacak?

Super Mario Run Android 4.4 ve altında çalışmıyor

Nintendo’nun sonsuz koşu türündeki oyunu Mario Run önce iOS‘e daha sonra da Android’de gelmişti. Güncellemeler ile oyuna küçük eklemelerde bulunan Nintendo, Android için yayınladığı 3.0.14 güncellemesi ile bazı sürümlerden desteğini resmi olarak kesti.

Mario Run 3.0.14 güncellemesi ile artık Android 4.4 ve altındaki sistemlerde çalışmayacak. Artık Android 4.4 ve altı sisteme sahip telefon kullananlarının sayısının neredeyse yok olmaya başladığını düşünürsek, bu hamlenin çok mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer firmalar da bu tip hamlelerde sık sık bulunuyor. Eskiyen işletim sistemlerine destek vermek geliştiriciler için büyük külfet. Muhtemelen bundan 2-3 yıl sonra hiçbir popüler uygulama Android 4.4 ve altına destek vermeyecektir.

Bu durum iOS cephesinde de böyle. Popüler uygulamalar genellikle 3-4 yıl öncenin iOS sürümlerine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Super Mario Run Android 4.4

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