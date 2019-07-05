Süper mini Deniz Seki

Sal\u0131 ve Cuma g\u00fcnleri de Bodrum People \u2018da sahne alan t\u00fcm yaz\u0131 Bodrumdaki evinde tatil yaparak ge\u00e7irecek.\n\nDeniz Seki, G\u00fcl\u015fah Sara\u00e7o\u011flu imzas\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan cesur k\u0131yafetle g\u00f6z doldururken \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131ya sosyal medyada \u00f6vg\u00fcler ya\u011fd\u0131\u2026\nPARTNERiPhone ile \u00e7ekildi\u011fine inanamayaca\u011f\u0131n\u0131z filmler!Mayolu poz! '18'liklere ta\u015f \u00e7\u0131kart\u0131r\u0131m''Abla Kardashian' kusursuz fizi\u011fini sergiledi
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