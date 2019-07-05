MAGAZİN

Süper mini Deniz Seki

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam Çeşme Cabaret de sahne aldı. Yaklaşık 2 saat boyunca en sevilen şarkılarını canlı olarak seslendiren şarkıcı hız kesmeden konser maratonuna devam ediyor.

Süper mini Deniz Seki

Salı ve Cuma günleri de Bodrum People ‘da sahne alan tüm yazı Bodrumdaki evinde tatil yaparak geçirecek.

IMG_8233

Deniz Seki, Gülşah Saraçoğlu imzasını taşıyan cesur kıyafetle göz doldururken ünlü şarkıcıya sosyal medyada övgüler yağdı…

IMG_8234

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'
'Abla Kardashian' kusursuz fiziğini sergiledi'Abla Kardashian' kusursuz fiziğini sergiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Seki çeşme

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

235 gün sonra taburcu oldu! Duygusal anlar...

235 gün sonra taburcu oldu! Duygusal anlar...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nusret Gökçe 23 yıl önceye götürdü!

23 yıl önce... Beğeni toplayan paylaşım

Selin Ciğerci'den mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Kourtney Kardashian kusursuz fiziğini sergiledi

'Abla Kardashian' kusursuz fiziğini sergiledi

Chrissy Teigen dondurma yerken kendinden geçti

Dondurma yerken kendinden geçti

Perulu mankenin ahlaksız teklifi olay oldu! Açık açık yazdı

Perulu mankenin ahlaksız teklifi olay oldu! Açık açık yazdı

Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı: Alişan yeni sezonda...

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.