Süper mini Deniz Seki

Salı ve Cuma günleri de Bodrum People ‘da sahne alan tüm yazı Bodrumdaki evinde tatil yaparak geçirecek.

Deniz Seki, Gülşah Saraçoğlu imzasını taşıyan cesur kıyafetle göz doldururken ünlü şarkıcıya sosyal medyada övgüler yağdı…



