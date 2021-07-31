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Superman oldu! Baht Oyunu'nun yıldızları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'e olay yaratan hediye

31.07.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle izlenen "Baht Oyunu" dizisi yıldızları, sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in sete gelen hediyelerle çektiği fotoğraflar yine çok konuşuldu.

Superman oldu! Baht Oyunu'nun yıldızları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'e olay yaratan hediye

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi "Baht Oyunu", genç oyuncular Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'e de ilk başrollerini getirdi. Yaz sezonunda bolca görülen, klişe yumağı bir romantik komedi gibi değerlendirilen "Baht Oyunu", ilk bölümleriyle izleyiciyi cezbetmedi. Ama gün geçtikçe, özellikle de Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın arasındaki kimya sayesinde, dizi rating listelerinde yukarı tırmanmaya başladı. Sosyal medyada da çok ilgi gören ve büyük bir hayran kitlesi edinen "Baht Oyunu" dizisi, iddialı dizilerin arasından sıyrılarak yaz sezonunun asıl galiplerinden biri olmayı başardı.

Baht Oyunu ne zaman başlıyor, hangi gün? Baht Oyunu hangi kanalda?

Böylece, Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel de sektördeki ilk büyük adımlarını attı ve kendilerini ispatladı. Diziyi ayakta tutan ikilinin gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladığı konuşuluyor. Bu konuda, kimseden ne bir yalanlama ne de bir doğrulama geldi. Ama birbirlerinden hiç ayrılmadıkları ve sürekli paylaşım yaptıkları kesin. Son fotoğrafları hayranlarını yine çok eğlendirdi.

Superman oldu

Cemre Baysel

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, sete tuhaf süslemelerle birlikte gönderilen hediyeler karşısında mest oldu.

Aytaç Şaşmaz

"Teşekkür ederiz Brezilya." diyen ikiliden Aytaç Şaşmaz için özel olarak yapılan Superman pastası sosyal medyada anında gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Baht Oyunu dizisi
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