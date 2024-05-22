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Süperstar Ajda Pekkan'dan sokak hayvanları çağrısı: "Hata yapıyorsunuz"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.05.2024 15:29
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AK Parti, bir süredir üzerinde çalıştığı Hayvan Hakları Kanunu’nda yapılacak değişiklikle sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulması konusunu değerlendirmeye aldı. Konu ile ilgili sosyal medyada tepki yağdı. Tepki gösteren isimlerden biri de Ajda Pekkan oldu.

Süperstar Ajda Pekkan'dan sokak hayvanları çağrısı: "Hata yapıyorsunuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine harekete geçen AK Parti kurmayları, “hayati tehlike” oluşturdukları gerekçesiyle başıboş sokak köpeklerinin “uyutulması”nı öngören yasa teklifi için çalışma başlattı. Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması planlanıyor.

Konu ile ilgili hayvanseverlerden tepki yağdı. Hayvanların uyututulması konusu ile ilgili tepki gösterenlerden biri de Ajda Pekkan oldu.

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Sık sık barınaklara yaptığı ziyaretler ve sokak hayvanlarına sahip çıkması ile gündeme gelen ünlü şarkıcı bu sefer de sokak hayvanları için yaptığı çağrıyla gündeme geldi.

Süperstar, "Yıllardır yapılmayan kısırlaştırmalarda artan nüfusu çözmeyi beceremeyince onları öldürmeye karar veremezsiniz" diyerek sokak hayvanlarının öldürülmesine tepki gösterdi.

"VİCDANLI OLMAK YETERLİDİR"

Pekkan, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Hayvanseverler sandığınız gibi Facebook, Instagram'da hayvan sayfaları olan insanlar değildir. 15 tane sahte hesap yürütüp bütün gün sokak hayvanlarına düşmanlık eden insanların lafına bakıp hareket ediyorsunuz. Hata yapıyorsunuz. Bu ülkede daha önce hiç karşı karşıya kalmadığımız vicdanlı merhametli milyonlarca insan, sonu ne olursa olsun asla buna izin vermeyecektir ki bunu savunmak için hayvansever olmak gerekli değil, vicdanlı olmak yeterlidir. Ayrıca Enam suresi 6/ 38 hayvanlarında Allahın ümmeti olduğunu buyuran Peygamber efendimizin ümmeti olduğumuzun altını çizelim. Haksız yere bir serçeyi öldürenden Allah Teala kıyamet gününde hesap soracaktır. Yıllardır yapılmayan kısırlaştırmalar da artan nüfusu çözmeyi beceremeyince, onları öldürmeye karar veremezsiniz. Belediyelere görevini yaptıramazsınız diye bedelini hayvanlara ödeyemezsiniz."

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