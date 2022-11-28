Sürekli eş anlamlısı nedir? Süreklinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eski Türkçe kökten türetilen kelimelerden birisi de sürekli kelimesidir. Eski Türkçe "sür-" fiiline eklenen "(g)+Ak" ekiyle türetilen "sürek" kelimesine eklenen "+lI" ekiyle türetilmiştir. Ayrıca "sürek" kökü "sürek avı, sürekli, süreklilik, süreksiz" gibi kelimelerin de köküdür. Dilimizde sıfat ve zarf görevlerinde kullanılan sürekli kelimesi, müstedam yani devam eden anlamında türetilmiştir. Süreklinin eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıklarına da sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre sürekli kelimesinin anlamları şu şekildedir:

(sıfat)Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.

(zarf) Uzun süreli olarak, daima.

(sıfat, dil bilgisi) Yumuşak.

Sürekli kelimesinin cümle içerisindeki kullanıma örnek vermek gerekirse:

Sürekli konuşup asla susmamayı nasıl başarıyorsun?

Bana bu lafı sürekli söylemeyi ne zaman keseceksin?

Mutluysan ve keyif alıyorsan sürekli aynı durumları yaşamaya takılmamalısın.

Senin gibi anlamayan bir insana sürekli aynı lafları söyleyip uğraşamam.

Küçük çocuk sürekli annesinin dibindeydi.

Sürekli eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Çeşitli dillerde rastlanan kelimelerin anlam karşılığı bulunduğu gibi sürekli kelimesinin eş anlamı da bulunabilir. Sürekli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi aşağıdaki gibidir:

Baki

Daim

Daima

Daimî

Devamlı

Durmadan

Geceli gündüzlü

Kadimî

Kalıcı

Kesiksiz

Mütemadi

Ruzuşeb

Sabah akşam

Sakır sakır

Süreklinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sürekli kelimesinin eş anlamı olan kelime ve kelime gruplarıyla ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse şu cümleleri örneklendirebiliriz: