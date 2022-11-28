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Sürekli eş anlamlısı nedir? Süreklinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca birçok dil etkileşim içerisinde olmuştur. Ekonomik, tarihî, sosyolojik ve kültürel gibi çeşitli konularda etkileşim sağlandığı gibi dil ve sözcük kalıplarında da birbirinden etkilenmiştir. Türkçe de etkileşim yaşayan diller arasında yer alır. Bunun yanı sıra Türkçenin eski dönemlerinden veri varlığını sürdüren kelimelerden de yeni kelimeler türetmiştir. Sürekli kelimesi de Türkçe kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkar. Peki, sürekli kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sürekli eş anlamlısı nedir? Süreklinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eski Türkçe kökten türetilen kelimelerden birisi de sürekli kelimesidir. Eski Türkçe "sür-" fiiline eklenen "(g)+Ak" ekiyle türetilen "sürek" kelimesine eklenen "+lI" ekiyle türetilmiştir. Ayrıca "sürek" kökü "sürek avı, sürekli, süreklilik, süreksiz" gibi kelimelerin de köküdür. Dilimizde sıfat ve zarf görevlerinde kullanılan sürekli kelimesi, müstedam yani devam eden anlamında türetilmiştir. Süreklinin eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıklarına da sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre sürekli kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • (sıfat)Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
  • (zarf) Uzun süreli olarak, daima.
  • (sıfat, dil bilgisi) Yumuşak.

Sürekli kelimesinin cümle içerisindeki kullanıma örnek vermek gerekirse:

  • Sürekli konuşup asla susmamayı nasıl başarıyorsun?
  • Bana bu lafı sürekli söylemeyi ne zaman keseceksin?
  • Mutluysan ve keyif alıyorsan sürekli aynı durumları yaşamaya takılmamalısın.
  • Senin gibi anlamayan bir insana sürekli aynı lafları söyleyip uğraşamam.
  • Küçük çocuk sürekli annesinin dibindeydi.
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Sürekli eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Çeşitli dillerde rastlanan kelimelerin anlam karşılığı bulunduğu gibi sürekli kelimesinin eş anlamı da bulunabilir. Sürekli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi aşağıdaki gibidir:

  • Baki
  • Daim
  • Daima
  • Daimî
  • Devamlı
  • Durmadan
  • Geceli gündüzlü
  • Kadimî
  • Kalıcı
  • Kesiksiz
  • Mütemadi
  • Ruzuşeb
  • Sabah akşam
  • Sakır sakır
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Süreklinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sürekli kelimesinin eş anlamı olan kelime ve kelime gruplarıyla ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse şu cümleleri örneklendirebiliriz:

  • Daimi olarak işe başladığı için bütün aile çok mutluydu.
  • Restoran eleman aramalarına sabah akşam devam ediyordu.
  • Buraya kalıcı taşındığını belirtip bütün eşyalarını getirmişti.
  • Genç adam, restoranın devamlı müşterisi olduğundan her gün buraya uğrardı.
  • Sabah kalkar kalkmaz mütemadi ilk yaptığı iş kahvesini içmekti, yoksa gününe başlamazdı.
  • Devamlı olarak buraya gelip gideceğine taşınman ne kadar doğru bilemiyorum
  • Bana gelip bu kadimî hislerini söylediğinde yere göğe sığamadım.
  • Devamlı bir işe başladığım için pek boş vaktim olmuyor.
  • Bana karşı geceli gündüzlü kötü söz kullandığı için artık onunla iletişim kurmayacağım.
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