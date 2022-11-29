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Sunmak eş anlamlısı nedir? Sunmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

29.11.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, tarih boyunca birçok dille çeşitli alışverişlerde bulunmuştur. Kimi zaman genel kimi zaman daha spesifik alışverişler sonucunda ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan çeşitli milletlerden etkilenmiştir. Ayrıca dil ve kelime bakımından da birçok kültürle kaynaştığı gibi eski kültürünü ve sözcüklerini de yenileyerek harmanlamıştır. Sunmak kelimesi de Eski Türkçe kökenlidir ve günümüze kadar korunarak ulaşmıştır. Türkçe kelimelerden biri olan sunmak kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Sunmak eş anlamlısı nedir? Sunmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sunmak kelimesinin kökeni Eski Türkçeye dayanır. Eski Türkçede “uzanmak, el uzatmak” anlamına gelen "sun-" fiilinden evrilmiş olup günümüze kadar ulaşmıştır. Günümüz dil bilgisinde geçişli fiil olarak kullanılan sunmak kelimesi, "sun" köküne eklenen "-mAk" ekiyle türetilmiştir. Sunmak kelimesinin özgün anlamı geçişsiz ve dönüşlü olarak yer alırken “el uzatmak” anlamından evrimle geçişli kullanım kazandığı düşünülür. Türkçenin eski dönemlerinden beri dilimizde var olan kelime eski dönemlerde "uzanmak, uzatmak" anlamında kullanılmış olsa da zaman içerisinde takdim etmek, aktarmak gibi anlamlar da kazanmıştır. Sunmak eş anlamlısı bulunan sözcükler arasında yer aldığı gibi çeşitli anlamlara da karşılık gelebilir. Türk Dil Kurumuna göre sunmanın anlam karşılıkları aşağıda listelenmiştir:

  • Bir büyüğe veya nezaket gereğince bir kimseye bir şeyi vermek, arz etmek, yollamak, göndermek, takdim etmek
  • Tanıtmak, bilgi vermek amacıyla çeşitli yöntemler kullanarak bir konuyu dinleyenlere aktarmak
  • Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı takdim etmek

Geçişli fiil olarak kullanılan sunmak kelimesini içeren örnek cümleler şu şekildedir:

  • Bugünkü programı çok başka bir sunucu ekranlara sunmuştu.
  • Bana sunduğu bu hayatı asla kabul edemeyeceğimden yol yakından geri döndüm.
  • Annem bizlere yeni yemeğini heyecanla sundu.
  • Bugün gideceğimiz programı çok sevdiğim birisi sunacak.
  • Dedem farklı ve yeni yerleri sunan programları izlemeye bayılır.
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Sunmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Günlük hayatta sunmak kelimesi pek çok yerde kullanıldığı gibi sunmanın eş anlamlısı çeşitleri de tercih edilir. Sunmak kelimesinin eş anlamı olan kelimeler farklı bağlamlarda kullanılabileceği için eş anlamlıları kullanırken mutlaka cümlenin ve asıl kelimenin hangi anlamda kullanıldığını kontrol etmek gerekir. Sunmak eş anlamlısı kelimeler:

  • Çıkarmak
  • Bahşetmek
  • Arz etmek
  • Takdim etmek
  • Tutmak
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Sunmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sunmak kelimesi cümle içinde farklı bağlamlarda kullanılabilir. Sunmanın eş anlamlısı olan kelimeler de sunmayla aynı anlamı karşılasalar da cümle içinde bu kelimeleri birbirinin yerine kullanırken cümlenin bağlamı kontrol edilmelidir. Sunmak kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Salonu dolduran konuklara ne kadar çerez çıkaracağını kestirememişti.
  • Sana buraya kolayca girip çıkma iznini kim bahşetti?
  • Bu adama çalışmanın ne kadar faydalı olacağını sizlerin takdirine arz ediyorum.
  • Bütün bunları bize takdim ederek bana ne demeye çalışıyorsun?
  • Çayını şekerli içen misafirlerin hepsine teker teker şeker tutmuştu.
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