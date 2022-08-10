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Sürekli karıştırılıyor! İsot ve pul biber arasındaki büyük fark

10.08.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baharatlar yemeklerin çok daha lezzetli hale gelmesine yardımcı oluyorlar. Yemeğin tadını veren baharatların birçok çeşidi bulunuyor. Sıklıkla karıştırılan isot ve pul biberde en çok kullanılan baharatlar arasında bulunuyor. İsot ve pul biber arasındaki farkı öğrenmek için bu haberi okuyabilirsiniz.

Sürekli karıştırılıyor! İsot ve pul biber arasındaki büyük fark

Acı ve yoğun baharatları sevenler isotla pul biberi mutfaklarından ayırmıyorlar. Bu baharatlar yemeklerin tadını çok daha lezzetli hale getirerek bambaşka bir tat sağlıyorlar. Acı yemeden duramam diyenlerin sıklıkla tükettiği bu baharatlar genellikle karıştırılıyor. Oysaki ikisinin çok belirgin farkları bulunuyor.

İSOT VE PUL BİBERİN FARKI NEDİR?

  • İsot ve pul biber, acı kırmızı biberlerin güneşte kurutulmasıyla elde edilir. Aralarındaki fark ise güneşte bekleme süreleridir. İsot, pul bibere göre daha fazla güneşte bekletilir. Siyah, mor ve kırmızı renkli çeşitleri mevcuttur. Az kurutulan biberler kırmızı, 1-2 gün kurutulanlar mor, 3-4 gün kurutulanlar ise siyah rengine
    döner. Bekleme süresi arttıkça renk değişikliği yaşanır.

  • İkinci fark ise, biberlerin tadıdır. Kırmızı pul biber, acı bir tada sahipken, isot pul biber gibi yakıcı bir acılığa sahip değildir. Ağızda tat ve aroma bırakan bir acılığı vardır.

  • Pul biberde kullanılan biberler, tavada veya fırında pişirildikten sonra çektirilir. Bu sayede pul biber elde edilir. Ancak isot yapımında kullanılan biberler, güneş altında kurutulur. Kuruyan biberlerin kararması için her gün sıcak su ile nemlendirilmesi sağlanır. Kuruyan biberler dövülür, zeytinyağı ve tuz ile karıştırılarak isot haline getirilir.

  • Pul biber, mutfak robotu veya blenderdan çekilerek elde edilebilir. Eskiden isot havanda dövülerek elde edildiği için oldukça zahmetli bir yapım aşamasına sahipmiş. Ancak günümüzde fabrika makinelerinde çekilerek daha kolay bir şekilde hazırlanmaktadır.

  • Bu iki baharat aynı biberden elde edilse de, tat bakımından önemli farkları vardır. Özellikle gerçek Şanlıurfa isotunun en önemli özelliği, yakıcı bir acılığı olmamasıdır.

İSOT HANGİ YEMEKLERE KATILIR?

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İsot denildiğinde ilk akla gelen yemek, çiğ köfte ve lahmacundur. Bunun dışında kebap ve et yemeklerinde de tercih edilir. Güneydoğu ve Doğu Anadolu mutfağının hemen hemen birçok yemeğinde isot kullanımı mevcuttur. İsteğe göre sos ve çorbalara eklenerek aromalı bir yemek hazırlayabilirsiniz.

PUL BİBER HANGİ YEMEKLERE KATILIR?

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Pul biberin yemeklerde kullanımı daha geniştir. Sos, çorba, et yemekleri başta olmak üzere baharat kullanılan birçok yemeğin içerisinde tercih edilebilir. Pul biber ve isot kullanımı, tamamen damak zevkine göre değişir.

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acı baharat çeşitleri kurutmalık yemek
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