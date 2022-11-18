Sürekli 'öldü' haberleriyle gündeme geliyordu! Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman'a katıldı

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol sık sık 'öldü' haberleriyle anılıyor ve isyan ediyor. Ekranlardan uzak olan ünlü isim reytingleri iyi olan bir diziyle el sıkıştı.

Televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman ekibine dahil oldu.

Özmol, dizide Gürbüz Alp karakterini canlandıracak.

Alpaslan Özmol, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizide uzun yıllar boyunca canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteri ile tanınmıştır. "Çaylarrrrrrr" repliği hafızalara kazınmıştır.

