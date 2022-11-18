MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sürekli 'öldü' haberleriyle gündeme geliyordu! Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman'a katıldı

Sürekli 'öldü' haberleriyle gündeme geliyordu! Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman'a katıldı

18.11.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol uzun süredir ekranlardan uzak ve sık sık ölüm haberiyle gündeme geliyor. Özmol sonunda ekranlara dönüyor. Alpaslan Özmol, Gürbüz Alp karakteriyle Kuruluş Osman'a katıldı.

Sürekli 'öldü' haberleriyle gündeme geliyordu! Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman'a katıldı

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol sık sık 'öldü' haberleriyle anılıyor ve isyan ediyor. Ekranlardan uzak olan ünlü isim reytingleri iyi olan bir diziyle el sıkıştı.

Televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman ekibine dahil oldu.

xc

Özmol, dizide Gürbüz Alp karakterini canlandıracak.

Alpaslan Özmol, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizide uzun yıllar boyunca canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteri ile tanınmıştır. "Çaylarrrrrrr" repliği hafızalara kazınmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bella Hadid'ten Ashley Graham'a... 2023 Pirelli takvimi tanıtıldıBella Hadid'ten Ashley Graham'a... 2023 Pirelli takvimi tanıtıldı
Beyaz elbisesiyle çölde! Yıllara meydan okuyorBeyaz elbisesiyle çölde! Yıllara meydan okuyor
Kanserle mücadele ediyordu! Ünlü oyuncudan haber geldiKanserle mücadele ediyordu! Ünlü oyuncudan haber geldi
Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Özmol kuruluş osman bileşik faiz basit faiz

En Çok Okunan Haberler

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Dünya Kupası'na gölge düştü! Şike iddiası...

Dünya Kupası'na gölge düştü! Şike iddiası...

Erdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıt

Erdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıt

'Ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Kolivar hakkında karar

'Ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Kolivar hakkında karar

Cristiano Ronaldo futbolu bırakıyor mu?

Cristiano Ronaldo futbolu bırakıyor mu?

Uçakta bomba alarmı! İki yolcunun aralarındaki konuşması ekipleri harekete geçirdi

Uçakta bomba alarmı! İki yolcunun aralarındaki konuşması ekipleri harekete geçirdi

İlginizi Çekebilir

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.