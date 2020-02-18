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Surivor Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor ünlüler yarışmacısı Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 23:33 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu ve model Tuğba Melis Türk, Survivor 2020'de ünlüler takımında mücadele ediyor. Survivor'da oyun alanındaki performansı merakla beklenen isimlerden olan güzel oyuncu, yarışmaya hırslı başladı. Peki Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Oyunculuk bölümü mezunu olan Tuğba Melis Türk’ün hayat hikayesi ve oynadığı diziler.

Surivor Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor ünlüler yarışmacısı Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Survivor 2020 yarışmacısı Tuğba Melis Türk’ün hayatı, hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Best Model of Turkey birincisi olan Tuğba Melis Türk, 1990 yılında Bulgaristan’da doğdu. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.
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Güzel oyuncu Survivor tanıtım videosunda da iddialı konuşmuştu.

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR? İŞTE ROL ALDIĞI DİZİLER

1990 Bulgaristan doğumlu olan Tuğba Melis Türk, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

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2011 yılında 'Best Model of Turkey' yarışmasına katılan ve birinci olan Tuğba Melis Türk, ilk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile yaşadı.

Birçok televizyonj dizisinde rol alan Tuğba Melis Türk son olarak; Star Tv ekranlarında yayınlanan; 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinde boy gösterdi. Güzel oyuncu, 'Laz Vampir Tirakula' ve 'Kolpaçino: Bomba' filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım attı.

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