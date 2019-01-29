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Suriyeli genç kadının ellerini ve ayaklarını bağlayarak gömmüşler!

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GÜNDEM  | 29.01.2019 00:40 | Son Güncelleme

Adana’da ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan kadın cesedinin Suriye uyruklu İ.E.K.'ya (25) ait olduğu tespit edildi. Jandarma, İ.E.K.'nın ağabeyi H.E.K. tarafından öldürüldüğü üzerinde duruyor.

Suriyeli genç kadının ellerini ve ayaklarını bağlayarak gömmüşler!

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgedeki çiftliğin çalışanları, ormanlık alana gittiklerinde, kazılmış toprağı fark etti.

TOPRAĞIN YANINA GİTTİKLERİNDE FARK ETTİLER

Çalışanlar, toprağın yanına gidip kontrol ettiklerinde bir kısmı gömülmüş kadın cesedini gördü. Şoke olan kişiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedi topraktan çıkarttı.

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLAMIŞLAR

Jandarmanın kontrolünde cesedin ellerinin ve ayaklarının bağlandığı tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin Suriye uyruklu İ.E.K.’ya ait olduğunu belirledi.

CİNAYET ZANLISI ABİSİ OLABİLİR

Cinayet ile ilgili çalışma başlatan jandarmanın İ.E.K.'nın ağabeyi H.E.K. tarafından öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü üzerinde durduğu öğrenildi.

Ekipler soruşturmaya çok yönlü olarak devam ederken, ağabey H.E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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adana cinayet kadın cesedi

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