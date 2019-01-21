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Sürücünün demir kapılarla mücadelesi izleyenleri güldürdü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.01.2019 13:41 | Son Güncelleme

Çin’de bir sürücünün, giriş yapmak istediği sitenin demir kapılarının aracına çarpmaması için verdiği mücadele güvenlik kameralarına yansıdı. Araçtan inen sürücünün kapıları tutmak için verdiği mücadele izleyenleri tebessüm ettiriyor.

Görüntüler Çin'de bulunan bir sitenin girişinde bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, siteye giriş yapmak isteyen bir sürücünün, yarı açık durumdaki kapıların arasından giriş yapmak üzereyken durduğu; bir demir kapının ise aracın tamponuna vurduktan sonra açıldığı görülüyor.

KAPILAR AÇILIP KAPANMAYA BAŞLADI

Bunun üzerine adam arabadan inip, kapının oluşturduğu hasarı görmek için arabanın tamponunu kontrol ediyor. Tam bu sırada kapıların açılıp kapanmaya başlamasıyla adam, arabası hala kapı girişinde durduğu için paniğe kapılıyor ve sağ ve sol tarafta bulunan kapıların arabasına çarpmaması için bir o tarafa bir bu tarafa koşturup kıyasıya mücadele veriyor.

Görüntülerin sonunda ise siteye giriş yapmak için arkadan gelen başka bir aracın şoförünün inip, adamın geçmesi için kapıyı tutup, yardım ettiği görülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin demir kapı sürücü

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