Sürüklenerek İsveç'e geldi! Şişe içindeki mektubun sırrı 47 yıl sonra çözüldü

İsveçli Ellinor Rosen Eriksson (32) ve Asa Nilsson (55), bu yılın Şubat ayında Vaderöarna takımadalarını keşfederken Torso Adası'nda çalılıkların arasında kalın camdan yapılmış bir şişe bulmuştu. İçerisinden çıkan mektuptan Addison Runcie adını, 1978 yılını ve adresi seçebilmişlerdi.

MEKTUBUN SAHİBİ BULUNDU

Araştırmayı derinleştiren BBC Scotland News, mektubun 1995 yılında hayatını kaybeden James Addison Runcie adlı bir balıkçıya ait olduğunu tespit etti. Mektubu yazan kişi ise Runcie'nin mürettebat arkadaşı Gavin Geddes.

69 yaşındaki Geddes, BBC'ye yaptığı açıklamada mektubu kendisinin yazdığı metin olduğunu hemen tanıdığını ve el yazısıyla karşılaştırma yaparak doğrulandığını belirtti. “Jim için bir tane koyduk ve şimdi 47 yıldır bulunan tek şişe bu” dedi.

Şişeyi bulan Ellinor, şunları anlattı: “En iyi arkadaşım Asa ile Vaderoarna adalarını keşfe çıkmıştık. İkimiz de sahilde buluntu aramayı seviyoruz ve o gün tekneyle takımadaların en kuzeyindeki ada olan Torso'ya gittik. Adadaki çalılıkların arasında Asa alışılmadık bir şey fark etti; yerden çıkan kalın bir cam şişe. İçinde neredeyse okunamayan nemli bir not vardı."