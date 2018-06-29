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Survivor final bölümünde bir ilk yaşanacak! Acun Ilıcalı Survivor finalindeki flaş değişikliği açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2018 22:04 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı Survivor 2018'in finallerinde yaptıkları değişiklikleri açıkladı. Survivor kameramanı Alper Baycın'ın Dominik'te uğradığı saldırı sonucu öldürülmesi nedeniyle Survivor'ın çeyrek ve yarı final bölümleri iptal edilmişti. Survivor'ın Cuma akşamı yayınlanan bölümünde açıklama yapan Acun Ilıcalı, yarışmanın çeyrek finalinin iptal edildiğini ve dört yarışmacının büyük finalde yarışacağını duyurdu. Ilıcalı Survivor 2018'in Kıbrıs büyük finali ne zaman yapılacağını da açıkladı.

Survivor final bölümünde bir ilk yaşanacak! Acun Ilıcalı Survivor finalindeki flaş değişikliği açıkladı

Survivor ekibinden Alper Baycın (24) Dominik'te çekim sonrası oteline giderken, gaspçıların bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Acun Ilıcalı ve Acun Medya ekibini yıkan bu acı haber sonrası, Survivor'ın Çarşamba ve Perşembe akşamları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak olan çeyrek ve yarı final bölümleri iptal edilmişti.

SURVIVOR BÜYÜK FİNALİNİN TARİHİ DEĞİŞTİ
Survivor finalleriyle ile ilgili yapılan ilk açıklamada, çeyrek finalin Cuma, yarı finalin Cumartesi, final bölümünün ise Pazar akşamı yayınlanacağı duyurulmuştu. Ancak Acun Ilıcalı, Survivor finaliyle ilgili aldıkları son kararı canlı yayında açıkladı. Cuma akşamı Kıbrıs'taki canlı yayında açıklama yapan Ilıcalı, dört yarışmacının yarı finalde elemeye çıkacağını, finaline ise Cumartesi akşamı ekrana geleceğini duyurdu.

SURVIVOR FİNALLERİNDE BİR İLK YAŞANACAK
Son değişikliğe göre, daha önce Dominik'teki son oyunu kazanan ve yarı finale direkt olarak katılma hakkı kazanan Hilmi Cem ve Anıl finale kalmış oldu. Adem, Turabi, Nagihan ve Damla arasında ise Cuma akşamı yapılan toplu sms oylaması sonucunda iki isim finale çıkacak. Survivor tarihinde geçtiğimiz yıllarda finalde 2 yarışmacı olurken, bu sene ise 4 yarışmacı finalde şampiyonluk için oylamaya çıkacak.

Survivor yarı finali öncesinde konuşan Acun Ilıcalı şunları söyledi:
"Sevgili kardeşim, beraber emek verdiğimiz dostum Alper çin ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Dominik'te gurbette çok zor şartlarda çalışan bir ekibimiz var. Sabahlara kadar hiç durmadan çalışan emek veren bir ekibimiz var. Biz bir aileyiz. Ailemizden bir ismi kaybettik. Bunun şoku ve acısı içindeyiz. Üzerimizde bu acı olayın etkisi var.

Survivor'da yarı final ve final yapacağız. Bundan sonra bir oylama başlayacak. 4 ismin oylaması bu akşam olacak. Bugün yarı final ve yarın ise final yapacağız. Yayın akışımızı değiştirdik. Son ikiye kalan iki yarışmacımız var. Bu oylama sonrasında iki isim, bir tur ileriye çıkacak. Son 4 yarışmacı ise Cumartesi akşamı finale çıkacak.
Bu akşam bir oylama yapılacak. 6 yarışmacımız var. İkisi direkt olarak yarı finale çıkmıştı. 4 isim oylama çıkıyor. Adem, Damla, Turabi ve Nagihan oylamaya çıkacak. Anıl ve Hilmi Cem direkt olarak son 4'e kalmıştı"

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