Survivor final bölümünde bir ilk yaşanacak! Acun Ilıcalı Survivor finalindeki flaş değişikliği açıkladı

Survivor ekibinden Alper Baycın (24) Dominik'te çekim sonrası oteline giderken, gaspçıların bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Acun Ilıcalı ve Acun Medya ekibini yıkan bu acı haber sonrası, Survivor'ın Çarşamba ve Perşembe akşamları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak olan çeyrek ve yarı final bölümleri iptal edilmişti.

SURVIVOR BÜYÜK FİNALİNİN TARİHİ DEĞİŞTİ

Survivor finalleriyle ile ilgili yapılan ilk açıklamada, çeyrek finalin Cuma, yarı finalin Cumartesi, final bölümünün ise Pazar akşamı yayınlanacağı duyurulmuştu. Ancak Acun Ilıcalı, Survivor finaliyle ilgili aldıkları son kararı canlı yayında açıkladı. Cuma akşamı Kıbrıs'taki canlı yayında açıklama yapan Ilıcalı, dört yarışmacının yarı finalde elemeye çıkacağını, finaline ise Cumartesi akşamı ekrana geleceğini duyurdu.

SURVIVOR FİNALLERİNDE BİR İLK YAŞANACAK

Son değişikliğe göre, daha önce Dominik'teki son oyunu kazanan ve yarı finale direkt olarak katılma hakkı kazanan Hilmi Cem ve Anıl finale kalmış oldu. Adem, Turabi, Nagihan ve Damla arasında ise Cuma akşamı yapılan toplu sms oylaması sonucunda iki isim finale çıkacak. Survivor tarihinde geçtiğimiz yıllarda finalde 2 yarışmacı olurken, bu sene ise 4 yarışmacı finalde şampiyonluk için oylamaya çıkacak.