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Survivior Fransa'da taciz skandalı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 10:08 | Son Güncelleme

'Koh Lanta' adlı yarışmadaki genç kız Candide Renard'ın başka bir yarışmacının tacizine uğradığı iddiası programın yayından kaldırılmasına neden oldu.

Survivior Fransa'da taciz skandalı!

Fransa'da Survivor formatında bir adada iki takımın zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiği 'Koh Lanta' adlı yarışmadaki genç kız Candide Renard'ın, başka bir yarışmacı tarafından cinsel tacize uğradığı iddia edildi. Bunun üzerine program yayından kaldırıldı.

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Candide Renard ile babası Herve Renard...

BABASI DAVA AÇACAK

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Candide Renard'ın futbol antrenörü olan babası Herve Renard, dava açacaklarını söyledi.

İDDİALARI KESİN DİLLE REDDETTİ

'Koh Lanta' yarışmasında 21 yaşındaki Renard'ı taciz ettiği ileri sürülen yarışmacı, iddiaları reddetti ve henüz Fransa'ya dönmedi.


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Anahtar Kelimeler:
SURVİVİOR Fransa taciz

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