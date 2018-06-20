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Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2018 01:40 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 20 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 104. bölümünün tanıtımı yayınlandı. Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu sırasında Hakan Hatipoğlu ile Hilmi Cem arasında şok bir tartışma yaşanıyor. Hakan oyun alanını terk ederken, takım arkadaşlarına tepki gösteriyor. Survivor'da 29 Haziran Cuma günü yapılacak olan büyük finale günler kala, Kıbrıs'a gidecek ilk ismin belli olacağı sembol oyunlarının da finali yapılıyor.

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor'da büyük finale günler kala yeni bölümde hem sembol oyunu finali, hem de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor 104. bölümde Kıbrıs finallerine gitmeyi garantileyecek olan ismin belli olacağı sembol oyunu finalinde Adem ve Nagihan karşı karşıya gelecek. Sembol finalini kazanan isim dokunulmazlıkta oynamayacak ve KKTC'deki finale gidecek ilk isim olacak.

HAKAN VE HİLMİ CEM'İN ŞOK TARTIŞMASI
Survivor'da büyük finale doğru dokunulmazlık oyununda sinirler geriliyor. Dokunulmazlık oyunu sırasında, Hakan oyun sırasında parçaları yerleştirme sırasında hata yapıyor. Adem'in 'Devam et Hakan' sözüne 'Ne oynayacağım' cevabını veriyor ve oyunu bırakıyor. Takım arkadaşlarının kendisini uyarmamasına sinirlenen Hakan tepki gösterince ortalık geriliyor. Hakan, kendisini uyarmayan arkadaşlarına kızarak 'Bir kişi söyleyemiyor mu?' diye bağırınca Hilmi Cem tepki gösteriyor. Hakan'a kıza Hilmi Cem, artık bireysel yarıştıklarını hatırlatarak 'Ne alakası var Hakan? Yapamıyorsun buraya bağırma. Gel bak yapamamışsın. Yaptığın hatayı kendinde ara kardeşim. Biz burada beraber oynamıyoruz' diyor. Oyunu bırakan ve benchten de ayrılan Hakan ise, 'Sen takamadığında biter bitmez burada ben konuştum. İnsan bir şey söyler' dedi ve oyunu bırakarak parkur dışına çıkıyor.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor'in Salı ekrana gelen son bölümünde, yarışmacılar havuzlu lüks villada konaklama ve yemek ödülü için mücadele ettiler. Oyunu kazanan Nagihan ödüle götürmek için Hakan'ı seçerken, Anıl ise Hilmi Cem'i seçti. Dominik'teki lüks villada bir gece kalan yarışmacılar hem akşam yemeği, hem de sabah kahvaltısının keyfini çıkardı.

Sembol oyunlarının yarı finalini ise kadınlarda Nagihan, erkeklerde ise Adem kazandı. Finalde karşıya karşıya gelecek olan Adem ve Nagihan'ın mücadelesinde kazanan isim Kıbrıs finalini garantileyecek.


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