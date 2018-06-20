Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor'da büyük finale günler kala yeni bölümde hem sembol oyunu finali, hem de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor 104. bölümde Kıbrıs finallerine gitmeyi garantileyecek olan ismin belli olacağı sembol oyunu finalinde Adem ve Nagihan karşı karşıya gelecek. Sembol finalini kazanan isim dokunulmazlıkta oynamayacak ve KKTC'deki finale gidecek ilk isim olacak.

HAKAN VE HİLMİ CEM'İN ŞOK TARTIŞMASI

Survivor'da büyük finale doğru dokunulmazlık oyununda sinirler geriliyor. Dokunulmazlık oyunu sırasında, Hakan oyun sırasında parçaları yerleştirme sırasında hata yapıyor. Adem'in 'Devam et Hakan' sözüne 'Ne oynayacağım' cevabını veriyor ve oyunu bırakıyor. Takım arkadaşlarının kendisini uyarmamasına sinirlenen Hakan tepki gösterince ortalık geriliyor. Hakan, kendisini uyarmayan arkadaşlarına kızarak 'Bir kişi söyleyemiyor mu?' diye bağırınca Hilmi Cem tepki gösteriyor. Hakan'a kıza Hilmi Cem, artık bireysel yarıştıklarını hatırlatarak 'Ne alakası var Hakan? Yapamıyorsun buraya bağırma. Gel bak yapamamışsın. Yaptığın hatayı kendinde ara kardeşim. Biz burada beraber oynamıyoruz' diyor. Oyunu bırakan ve benchten de ayrılan Hakan ise, 'Sen takamadığında biter bitmez burada ben konuştum. İnsan bir şey söyler' dedi ve oyunu bırakarak parkur dışına çıkıyor.