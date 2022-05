Survivor 17 Mayıs 2022 ödül oyununu kim kazandı? 17 Mayıs Survivor ödül oyununun galibi kim oldu? Survivor 17 Mayıs kim adaya veda etti?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star tüm hızı ile devam ediyor. Survivor All Star 17 Mayıs Salı akşamı da heyecan dorukta seyrediliyor. 17 Mayıs 2022 tarihinde Survivor'da yeni bir eleme daha yaşanacak. Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler, günün ödülü için olağanüstü performans gösterdi. Peki 17 Mayıs Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte 17 Mayıs 2022 Survivor'a dair merak edilenler...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor yarışmasında eleme öncesi son ödül oyunu gerçekleşti. Günün ödülü ise tombik et döner ve patates kızartması oldu.

Kadınlar yarışını ünlüler kazandı ve tadım hakkı elde etti. Erkekler yarışını da ünlüler aldı ve ödül ünlüler takımının oldu.

Oyun sırasında Adem ile Ogeday, parkurda müdahale edildiği konusunda tartışma yaşandı. Adem, "Ne yapıyorsun niye beni ittiriyorsun?" derken Ogeday ise, ''Ağlayacaksan oynamayalım." sözlerini kullandı. Adem ''Konuşma'' diyerek tepki gösterdi ve Ogeday " Terbiyesiz düzgün konuş.'' sözlerini sarf etti. Adem oyun adından Ogeday'a ''5 yıl geçti aradan ahal ergen.'' gibi ifadeler kullandı.

SURVİVOR 17 MAYIS 2022 KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

İki hafta boyunca Survivor'da eleme olmamıştı. Üst üste 6 dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler ise altı ismi eleme adayı olarak potaya gönderdi.

Eleme adayları ise; Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday, Hikmet oldu. Elenen isim gecenin sonunda netleşecek.