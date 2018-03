Survivor 2018 16. bölüm fragmanı! 'Survivor'da Gönüllüler'i çarpmaya, onları ise bölmeye gidiyoruz'

HAKAN HATİPOĞLU'NDAN İDDİALI SÖZLER: 'ALL STAR'I BÖLMEYE GİDİYORUZ' Survivor'da sakatlığından dolayı iki hafta adadan uzak kaldıktan sonra dönen ancak oyunlarda oynaması henüz yasak olan Hakan Hatipoğlu ise iddialı sözlerine devam ediyor. Ödül ve dokunulmazlık oyunlarını üst üste kaybeden Gönüllüler'de acil durum toplantısı yapan Hakan, yine iddialı konuştu. Son olarak Turabi'ye meydan okuyan Hakan 'İyileşeceğim zaman da gelecek. Gereken cevabı vereceğim' demişti. Survivor'ın yeni bölümünde ise adalarında yaptıkları toplantıyı değerlendiren Hakan, 'Dünkü toplantıdan iyi sonuçlar çıkarttık. Şimdi Gönüllüler'i çarpmaya, onları ise bölmeye gidiyoruz' şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmada, All Star ve Gönüllüler mücadelesinden galip çıkan takım yarışacak. Nefes kesecek olan Türkiye-Romanya arasından ikinci Survivor mücadelesi zorlu bir parkurda yapılacak.

Survivor 2018'de Acun Medya'nın prodüksiyonunu yaptığı Romanya için çekilen Survivor'daki yarışmacılar ise Türk Survivor takımları geçen hafta karşı karşıya gelmişti. Türkiye adına All Star'ın yarıştığı oyunu Rumen takımı kazanmıştı. 3 Mart Cumartesi yayınlanacak olan Survivor'ın 16. yeni bölümünde ise rövanş mücadelesi gerçekleşecek.

SURVIVOR 2018 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 2018'in 2 Mart Cuma yayınlanan son bölümünde, Alp Kırşan'ın sunduğu oyunda iletişim ödülü için mücadele edildi. Son günlerdeki üstün performanslarını sürdüren All Star takımı, iletişim ödüllü oyunu da 10-4 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı.

SURVIVOR'DA ADEM VE BİRSEN GERGİNLİĞİ

MERVE AYDIN: 'İÇ YAN BAĞLARIMDA SIKINTI VAR'

All Star'dan Merve Aydın da sakatlığından dolayı oyunlardan uzak kalan isimlerden birisi. Oyun sonrasında sakatlığı hakkında bilgi veren Merve, 'İyi olmaya çalışıyorum. Dizim daha iyi. Önümüzdeki günlerde oynamak istiyorum ama beklemem lazım. İç yan bağlarımda sıkıntı var! dedi.

ÜMİT KARAN'DAN GÖNÜLLÜLER'E ADA TEPKİSİ: 'BİZ YAPIYORUZ ONLAR YIKIYOR'



Survivor 2018'deki son iyi ada oyununu 5-0 kazanan All Star takımı yataklı barakanın olduğu iyi adaya geri döndü. All Star takımı ada oyununun ardından konforlu adaya döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Gönüllüler takımının adayı pis bıraktığını ve yaptıkları fırını da bozduklarını söyleyen Ümit Karan, 'Evini kimseye teslim etme. Aslan yattığı yerden belli olur. Onlar da kendilerini belli ediyorlar. Kullanma şekilleri hoş değil. Biz bir şeyler yapmaya üretmeye çalışıyoruz ama biz yaptıkça onlar bozuyorlar. Bunlar nasıl yaşıyor, bu nasıl ada yaşantısı anlamadım. Fırını bile bozmuşlar. Her şeyi bozuyorlar ve pislik içinde bırakıyorlar.' diyerek Gönüllüler'e tepki gösterdi.